Ещё порадует свежестью: какую зелень посадить в августе

Узнайте, какую зелень можно посадить в последний месяц лета.

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Какую зелень посадить в августе / коллаж: Главред, фото: Pexels

Как правило, крайний месяц летней поры используют для сбора урожая и подготовки огорода и сада к следующему сезону и холодам.

Однако в августе можно еще успеть посадить зелень, которая быстро вырастет и созреет. Мы расскажем, можно ли сажать петрушку в августе и что еще успеет созреть.

Какую зелень посадить в августе

Август - один из самых сухих месяцев лета. Как правило, в это время собирают урожай, убирают территорию и готовят огород и сад к следующему сезону и зиме. Однако, в это время еще можно посадить зелень.

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Одним из наиболее распространенных видов зелени для посадки в августе является укроп. Это растение однолетнее и не требует много времени от посева до всхода и созревания. Также можно посадить петрушку, шпинат и рукколу.

Что можно посадить в конце августа

Помимо перечисленных видов зелени, также можно посадить листовой салат. Однако в августе очень важно не забывать о его поливе. Также в августе неплохо садить лук. Лук на перо практически бесспорный лидер среди зеленых культур.

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