Еще полгода "Северный поток-2" не смогут запустить, – посол Германии

Газопровод не смогут запустить еще как минимум полгода / Reuters

"Северный поток-2" смогут запустить не раньше, чем через полгода. Его сертификацию в качестве независимого оператора по транспортировке газа отложил немецкий федеральный регулятор.

На фоне этого предложение Украины Евросоюзу осуществлять дополнительный транзит газа объемом 55 млрд кубометров по спецусловиям является хорошим и может быть воплощено в жизнь. Об этом сказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, отмечает "Интерфакс-Украина".

Осуществлять дополнительный транзит газа можно будет в том случае, если Россия будет добывать больше "голубого топлива" и захочет поставлять за границу большие его объемы. Ведь "Северный поток-2" еще полгода точно не будет работать, подчеркнула посол.

Фельдгузен обратила внимание, что речь идет лишь о дополнительных объемах газа.

"Если Россия может добывать больше газа и хочет больше поставлять его, если у них есть коммерческий интерес и они это физически могут сделать – это хорошее предложение, и я могу представить себе, что оно будет реализована", – сказала Фельдгузен.

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Читайте такжеГермания призвала США отказаться от санкций против Северного потока-2 - AxiosТакже она прокомментировала отсрочку сертификации "Северного потока-2" как независимого оператора по транспортировке газа. Посол отметила, что сначала нужно провести анбандлинг. Сертификацию можно будет провести только тогда, когда газопровод будет зарегистрирован по немецкому законодательству.

Ранее сообщалось, что Федеральное сетевое агентство ФРГ приостановило сертификацию компании-оператора российского газопровода "Северный поток-2", пока структура собственности трубы не будет соответствовать немецкому законодательству. Берлин требует, чтобы Nord Stream 2 AG обеспечила на территории Германии работу компании, которая должна стать владельцем немецкого участка трубопровода Газпрома.

После этого СМИ сообщали, что газопровод при определенных обстоятельствах может начать работу не дожидаясь завершения процесса сертификации.

При этом в Кабмине ранее заявляли, что Украина намерена продлить действующий контракт с Газпромом на 15 лет, то есть до 2041 года. К тому же Киев будет добиваться сохранения текущих условий, которые прописаны в соглашении. Отметим, действующий контракт на транзит российского газа через Украину действует до 2024 года.