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Еще одна область на грани попадания в "красную" зону: подробности

5 ноября 2021, 02:35
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Решение о том, что Волынь попадет в "красную" зону будет приниматься государственной комиссией в пятницу, 5 ноября.

карантин
Еще одна область может попасть в красную зону / pixabay

Уже в эту субботу, 6 ноября, Волынская область рискует перейти в "красную" зону карантина из-за того, что в регионе растет заболеваемость коронавирусом и количество госпитализаций, пишет местное издание Конкурент.

Санитарный врач области Наталья Янко заявила, что решение о том, что Волынь попадет в "красную" зону будет приниматься государственной комиссией в пятницу, 5 ноября. Однако, учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионе, вероятность введения "красной" зоны остается достаточно высокой.

Она добавила, что в "красной" зоне заведения могут работать, если персонал вакцинирован на 100%. Однако, в отличие от "оранжевой" зоны, в "красной" зоне работники обязаны иметь "зеленый" сертификат, то есть получить две дозы вакцины.

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При этом заведения могут быть заполнены на 100% при соблюдении санитарно-гигиенических правил. Если же посетители не вакцинированы - заведение может быть заполнено не более чем на 50%.

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COVID-сертификаты в Украине

Кабмин 11 октября в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом решил изменить правила межрегиональных пассажирских перевозок в Украине. Для того, чтобы отправиться в области, где установлен красный, желтый и оранжевый эпидемиологические уровни, потребуется сертификат вакцинации от COVID-19, либо отрицательный ПЦР-тест, или тест на антиген. Правила действуют с 21 октября.

COVID-сертификат или негативный тест на коронавирус стали обязательными для поездок и посещения заведений в Киеве, где с 1 ноября официально вступили в силу правила красной эпидемиологической зоны.

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