Еще более опасен и смертоносен: выявлен новый штамм коронавируса Йота

Штам Йота или B.1.526 еще более опасен и смертоносен / Reuters

Американские ученые обнаружили новый штамм коронавируса Йота или B.1.526. Он может повысить уровень смертности от инфекции на 62-82% среди пожилых людей. Исследование опубликовано на медицинском портале medrxiv.org.

Впервые штамм Йота обнаружили у жителя Нью-Йорка в ноябре 2020 года. Позже этот вариант зафиксировали во всех 52 штатах США, а также в 27 странах мира.

Что известно о штамме коронавируса Йота

Новый вариант COVID-19 имеет значительно более высокую трансмиссивность (заразность) и потенциал иммунного ускользания, чем ранее циркулировавшие варианты.

Скорость передачи варианта B.1.526 на 15-25% выше, чем у ранее распространенных штаммов.

Этот вариант коронавируса может вызывать прорывные инфекции у 0-10% населения.

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По результатам лабораторных исследований выяснилось, что этот штамм Йота умеренно устойчив к нейтрализации терапевтическими моноклональными антителами и антителами, индуцированными вакциной или инфекцией.

Штамм Йота увеличивает смертность от инфекции на 46%, 82% и 62% у лиц в возрасте 45-64 года, 65-74 года и старше 75 лет соответственно.

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Как сообщал Главред, штамм коронавируса Дельта может стать конечной точкой коронавирусной инфекции, заявил профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер. Британский ученый уверен, что худшая часть пандемии COVID-19 может быть уже позади.

Врач из штата Луизиана в США Джо Кантер назвал основные симптомы штамма коронавируса Дельта. По его словам, признаки индийского штамма COVID-19 можно легко спутать с сезонной аллергией. В частности, вакцинированные от коронавируса люди, которые получили положительный результат на COVID-19, сообщали о чихании как о симптоме болезни.