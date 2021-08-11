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Еще более опасен и смертоносен: выявлен новый штамм коронавируса Йота

11 августа 2021, 07:22
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Впервые штамм Йота обнаружили у жителя Нью-Йорка в ноябре 2020 года. Позже этот вариант зафиксировали во всех 52 штатах США, а также в 27 странах мира.

коронавирус,люди
Штам Йота или B.1.526 еще более опасен и смертоносен / Reuters

Американские ученые обнаружили новый штамм коронавируса Йота или B.1.526. Он может повысить уровень смертности от инфекции на 62-82% среди пожилых людей. Исследование опубликовано на медицинском портале medrxiv.org.

Впервые штамм Йота обнаружили у жителя Нью-Йорка в ноябре 2020 года. Позже этот вариант зафиксировали во всех 52 штатах США, а также в 27 странах мира.

Что известно о штамме коронавируса Йота

Новый вариант COVID-19 имеет значительно более высокую трансмиссивность (заразность) и потенциал иммунного ускользания, чем ранее циркулировавшие варианты.

Скорость передачи варианта B.1.526 на 15-25% выше, чем у ранее распространенных штаммов.

Этот вариант коронавируса может вызывать прорывные инфекции у 0-10% населения.

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По результатам лабораторных исследований выяснилось, что этот штамм Йота умеренно устойчив к нейтрализации терапевтическими моноклональными антителами и антителами, индуцированными вакциной или инфекцией.

Штамм Йота увеличивает смертность от инфекции на 46%, 82% и 62% у лиц в возрасте 45-64 года, 65-74 года и старше 75 лет соответственно.

Читайте такжеВрач назвал лучшую вакцину от Дельта-штамма коронавируса

Как сообщал Главред, штамм коронавируса Дельта может стать конечной точкой коронавирусной инфекции, заявил профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер. Британский ученый уверен, что худшая часть пандемии COVID-19 может быть уже позади.

Врач из штата Луизиана в США Джо Кантер назвал основные симптомы штамма коронавируса Дельта. По его словам, признаки индийского штамма COVID-19 можно легко спутать с сезонной аллергией. В частности, вакцинированные от коронавируса люди, которые получили положительный результат на COVID-19, сообщали о чихании как о симптоме болезни.

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