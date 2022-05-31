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ЕС согласовал шестой пакет санкций против РФ: нефтяное эмбарго введут частично

31 мая 2022, 08:50

До конца года ЕС планирует сократить импорт нефти из РФ на 90%.

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Евросоюз вводит частичное нефтяное эмбарго против России / Reuters

Страны Евросоюза наконец согласовали шестой пакет санкций против России, развязавшей войну в Украине. ЕС вводит нефтяное эмбарго на импорт российской нефти, однако частично. Об этом заявили глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Евросоюз может запретить ввоз 2/3 российской нефти от тех объемов, которые покупали ранее. Шарль Мишель называет это "максимальным давлением на Россию".

Урсула фон дер Ляйен утверждает, что импорт нефти в ЕС из России к концу года сократится на 90%. Члены ЕС "договорились о том, чтобы как можно быстрее покончить с зависимостью от российского газа, нефти и угля". План достижения этой цели включает:

  • сохранение энергии, уход от российского ископаемого топлива,
  • инвестиции в возобновляемые источники энергии,
  • финансирование в размере 300 млрд евро, большая часть из которых поступит в Фонд восстановления и спасения экономики.

Следует отметить, что под санкции не попадает нефтепровод "Дружба", от которого зависима Венгрия. Также ограничения не коснутся нефти, которую поставляют морем. Шарль Мишель заявил, что решение об остановке импорта нефти трубопроводами - временное.

Кроме того, ЕС принял решение об отключении от SWIFT крупнейшего российского банка "Сбербанк".

"Этот пакет санкций включает и другие жесткие меры: отключение от SWIFT крупнейшего российского банка "Сбербанк", запрет еще трех российских государственных вещателей и наложение санкций на лиц, ответственных за военные преступления в Украине", - написал Шарль Мишель.

Как сообщается, ЕС работает над тем, чтобы предоставить Украине помощь в размере 9 млрд евро.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что под такими санкциями Россия может терять до 10 млрд долларов нефтяной прибыли в год.

ЕС утвердил шестой пакет санкций против РФ / Скриншот

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Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что шестой пакет санкций действительно удалось утвердить, а Венгрия была освобождена от нефтяного эмбарго.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к Европейскому совету и раскритиковал ЕС за то, что шестой пакет санкций против России до сих пор не был утвержден, а с предыдущего пакета прошло более 50 дней.

Другие новости:

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