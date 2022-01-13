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ЕС продлил санкции против России из-за агрессии в отношении Украины

13 января 2022, 18:27

Экономические санкции впервые были введены 31 июля 2014 года в ответ на агрессию против Украины.

Санкции
ЕС продлил санкции против России / Reuters

Сегодня Евросоюз снова продлил еше на пол года жесткие экономические санкции против России из-за агрессии против Украины, сообщает сайт Совета ЕС.

Ограничения будут действовать как минимум до 31 июля 2022 года.

На шесть месяцев продлены санкции, которые действуют в отношении отдельных секторов экономики Российской Федерации. Решение принято по результатам оценки выполнения минских соглашений по урегулированию на Донбассе.

Экономические санкции впервые были введены 31 июля 2014 года в ответ на агрессию против Украины. Они ограничивают российским банкам и компаниям доступ к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС, запрещают финансовую помощь и посредничество для финансовых учреждений из России.

Санкции запрещают прямой или косвенный импорт, экспорт или передачу военной продукции, устанавливают запрет на поставки товаров двойного назначения. А также ограничивают доступ России к технологиям, которые могут быть использованы в энергетическом секторе.

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В дополнение к экономическим санкциям ЕС принял и другие меры в ответ на захват Крыма и Севастополя, а также преднамеренную дестабилизацию Украины. К ним относятся: запрет на въезд в страны ЕС, замораживание активов и ограничение экономических отношений с Крымом и Севастополем.

Переговоры Запада и России по безопасности

В период с 10 по 13 января проходят переговоры по безопасности с участием Запада и РФ. Дискуссии проводятся на фоне обвинений Москвы в адрес НАТО в угрозах российским границам и концентрацией войск России у рубежей Украины.

10 января прошли консультации США и России по вопросам безопасности. По итогам переговоров представитель Штатов Венди Шерман заявила, что Вашингтон не намерен гарантировать Москве нерасширение НАТО на восток и невступление Украины в Североатлантический альянс. Если россияне запустят сценарий военной операции против Киева, Москву ожидают жесткие санкции.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, который представлял на переговорах российскую сторону, сказал, что Россия не собирается нападать на Украину. Однако, по его словам, Москва требует от Вашингтона гарантий, согласно которым Киев и Тбилиси не должны вступить в НАТО.

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