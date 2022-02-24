ЕС предоставит финансовую и гуманитарную помощь Украине – президент Евросовета

На предстоящем саммите лидеры стран-членов Европейского Союза будет одобрен не только пакет санкций против Российской Федерации, но решение про политическую, финансовую и гуманитарную помощь Украине. Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.

"Кроме пакета санкций, саммит ЕС примет решение о политической, финансовой и гуманитарной помощи Украине и ее народу. Были убиты невинные люди. Женщины, мужчины, дети бегут, боясь за свои жизни. Им нужна наша поддержка больше, чем когда-либо. Мы Будем также обсуждать геополитические, экономические последствия агрессии в отношении Украины", - заявил Шарль Мишель.

Кроме того, он обратился к гражданам Беларуси, призвав их не принимать участия в российской агрессии.

" У вас есть шанс не принимать участия в этой трагедии, против ваших соседей в Украине", - отметил президент Евросовета.

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Он подчеркнул что Евросоюз и страны-участники НАТО единогласно осуждают агрессию страны-оккупанта и заявил, что "Россия понесет ответственность".

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