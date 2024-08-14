ЕС поддерживает наступление на Курщине: результат разговора Борреля с Кулебой

ЕС полностью поддерживает борьбу украинского народа на Курщине, отметил Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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Кулеба провел разговор с Боррелем / Колаж: Главред, фото: facebook.com/mpodolyak2, фото: REUTERS

Вечером 13 августа глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель провел разговор с главой МИД Дмитрием Кулебой о наступлении Украины в Курской области. Как результат обсуждения, Боррель озвучил, что европейское сообщество поддерживает действия ВСУ и борьбу украинского народа.

Об этом Боррель написал в соцсети Х (Twitter).

Обсудил w/ @DmytroKuleba последние события на линии фронта & Курское контрнаступление. Вновь подтвердил полную поддержку ЕС в борьбе народа УА.



Путин не смог сломить сопротивление ВСУ против своего необоснованного вторжения & подталкивает сейчас к выводу войск внутрь территории РУ видео дня 13 августа 2024

"Я подтвердил полную поддержку ЕС борьбы украинского народа. Путину не удалось сломить сопротивление Украины его неоправданному вторжению, и теперь он вынужден отступить вглубь территории России", - отметил Жозеп Боррель.

Кто такой Дмитрий Кулеба? Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года, член СНБО с 13 марта 2020. Самый молодой в истории глава внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

По словам главы МИД Кулебы, в разговоре с Боррелем он сосредоточился на шагах, "направленных на расширение сотрудничества между Украиной и ЕС в сфере производства и поставок вооружений".

Во время нашего звонка, @JosepBorrellF и я сосредоточились на шагах по расширению сотрудничества Украина-ЕС в производстве и поставке оружия. Я также проинформировал Хосепа о деталях операции Украины в Курской области. - Дмитрий Кулеба (@DmytroKuleba) 13 августа 2024

"Я также проинформировал Жозепа о деталях операции Украины в Курской области", - добавил министр без подробностей.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Операция в Курской области - последние новости

К слову, военный эксперт Михаил Самусь рассказал, что РФ не сможет мощно ответить на операцию в Курской области. Отмечается, что начальник российского Генштаба Валерий Герасимов просто провалил эту ситуацию и показал, что он не может адекватно оценивать обстановку.

В Forbes сообщили, что авиация ВСУ присоединилась к операции в Курске - с помощью БПЛА Украина сбила даже несколько российских вертолетов.

РФ выводит часть войск из Украины, чтобы перебросить на Курск. По информации The Wall Street Journal, это является первым признаком того, что операция Киева в Курской области заставляет Москву перегруппировать свои силы вторжения.

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