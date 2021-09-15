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Эректильная дисфункция: названа еда, способная помочь победить неприятное состояние

15 сентября 2021, 22:11

Эта потеря либидо может нанести ущерб вашей самооценке, а также вызвать трудности с вашим партнером

Пенис
Доктора из Афинского университета представили свои выводы Конгрессу Европейского общества кардиологов. / versiya.info

Эректильная дисфункция - неприятное состояние, от которого страдают многие мужчины. Эта потеря либидо может нанести ущерб вашей самооценке, а также вызвать трудности с вашим партнером.

Тем не менее, новое исследование показало, что диета может помочь вам вернуть здоровье. Какие продукты могут обуздать эректильную дисфункцию?

Исследование 250 мужчин среднего возраста показало, что средиземноморская диета приводит к повышению уровня тестостерона и улучшению "эректильной функции", пишет Express.co.uk.

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Доктора из Афинского университета представили свои выводы Конгрессу Европейского общества кардиологов.

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По данным Британской ассоциации урологических хирургов, от эректильной дисфункции страдают от 50 до 55 процентов мужчин в возрасте от 40 до 70 лет.

Большинство мужчин будут испытывать разочарование из-за того, что время от времени не могут, но когда это становится долговременным заболеванием, это может быть действительно удручающим.

Итак, может ли простое изменение диеты помочь вам преодолеть эректильную дисфункцию?

В исследовании Афинского университета изучалась связь между эректильной дисфункцией (ЭД) и гипертонией (высоким кровяным давлением).

Они обнаружили, что диета, ориентированная на показания артериального давления, может улучшить ваше либидо, а также здоровье сердечно-сосудистой системы.

Исследователи поместили 250 мужчин со средним возрастом 55 лет на средиземноморскую диету: богатую необработанными цельными продуктами, оливковым маслом, фруктами, овощами и зерновыми, при этом сократив потребление красного мяса и молочных продуктов.

Средиземноморской диете приписывают снижение холестерина и, таким образом, снижение риска сердечных приступов и инсультов. Так что это не только улучшит вашу сексуальную жизнь, но и может спасти вашу жизнь.

Они обнаружили, что диета, ориентированная на показания артериального давления, может улучшить ваше либидо, а также здоровье сердечно-сосудистой системы.

Исследователи поместили 250 мужчин со средним возрастом 55 лет на средиземноморскую диету: богатую необработанными цельными продуктами, оливковым маслом, фруктами, овощами и зерновыми, при этом сократив потребление красного мяса и молочных продуктов.

Средиземноморской диете приписывают снижение холестерина и, таким образом, снижение риска сердечных приступов и инсультов. Так что это не только улучшит вашу сексуальную жизнь, но и может спасти вашу жизнь.

Лучшие продукты средиземноморской диеты:

  • Фрукты и овощи
  • Орехи и семена
  • Оливковое масло (особенно первого холодного отжима)
  • Фасоль и бобовые (например, чечевица)
  • Цельнозерновые
  • Рыба и морепродукты

Диета также рекомендует выпивать стакан красного вина один раз в день, но имейте в виду, что некоторые люди могут вызвать ЭД.

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