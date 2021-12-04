Эрдоган заверил, что может организовать переговоры Зеленского с Путиным

Эрдоган заявил, что может организовать переговоры Зеленского и Путина / NTV

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган может организовать переговоры президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

У лидера страны отметили, что у Анкары есть хорошие отношения как с Киевом, так и Москвой, заявил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын, сообщает агентство Anadolu.

"Президент Турции может внести конструктивный шаг и организовать диалог Путина и Зеленского, что будет способствовать снижению напряженности", - сказал Калын в интервью изданию.

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По его словам, у Турции сложились хорошие отношения как с Украиной, так и Россией. Он также отметил, что Анкара не одобряет и не поддерживает какой-либо конфликт между Киевом и Москвой.

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"Многие западные страны не имеют конструктивных прямых отношений с Россией, но Турция обладает этой особой позицией", - добавил представитель Эрдогана.

Напомним, президент США Джо Байден заявил о готовности переговоров с президентами Украины и России.

В частности в эфире телеканала CNN, отвечая на вопрос, собирается ли поговорить с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, американский лидер указал, что существует вероятность подобных контактов.

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