Энергетика искусственных цветов: почему не стоит их дарить и держать дома

Главред расскажет, что означает искусственные цветы в доме и почему не стоит их дарить людям.

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Энергетика искусственных цветов / коллаж: Главред, фото: pexels

Искусственные цветы - привычка многих людей. Некоторые ставят их в вазу, кто-то вешает на стены и украшает квартиры. Однако мало кто знает, что означает искусственные цветы, об этом мы и расскажем далее.

Можно ли иметь в доме искусственные цветы - что за ними стоит

Об искусственных цветах ходит много разговоров, кто-то утверждает, что эти цветы наполняют дом пустотой и мертвой энергией. Другие люди считают, что если искусственные цветы очень реальны и похожи на настоящие - нет ничего зазорного в том, чтобы украсить ими квартиру.

Можно ли дарить искусственные цветы - что они принесут

Уже давно искусственные цветы тесно сплетены с традицией носить их на кладбище. По этой причине преподношение таких цветов в знак внимания считается неприемлемым. в случае с живыми цветами - он могут подарить положительную энергетику, искусственные же в свою очередь - наоборот, дарят негатив и впитывают в себя положительную энергию окружающих.

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Энергетика искусственных цветов - что говорит фэншуй

Как правило, в вопросах энергетики в доме - люди обращаются к древним знаниям фэншуй. Они, в свою очередь, не запрещают искусственные цветы и наоборот считают их полезными для содержания в доме. Согласно этой философии, искусственные букеты могут впитать в себя негативную энергию и защитить от зависти окружающих. Особенно такие цветы стоит использовать тем, кто испытывает от них положительные эмоции.

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