Эмоции будут кипеть: астролог назвал неприятные дни в августе

Гороскоп любви / pixabay

Астролог Влад Росс рассказал, чего ожидать в любви и заботе от вторых половинок в августе.

"В плане любви первая треть месяца будет эмоциональной, чувственной. Многие будут ощущать потребность в заботе и внимании. В это время будут стремительно развиваться привязанности. Люди будут много мечтать, жить надеждами. Но возможны и разочарования", - рассказал Влад Росс Главреду.

8-9 августа Венера будет приближаться к напряженному транзиту, который может усиливать чувства, эмоции и давать много крайностей в проявлениях.

"Поэтому ссоры и выяснение отношений между партнерами в эти числа противопоказаны. Дни особенно неблагоприятны для знакомств, выяснения отношений, может усиливаться ревность и желание заполучить партнера любой ценой", - добавил Росс.

После 11 августа Венера переходит в знак Льва – начнется период любви.

"Людям будет хотеться быть на виду, ходить в театры, ночные клубы, покупать наряды, выходить в свет, выигрывать конкурсы. Высокая потребность во внимании и заботе в это время будет оставаться", - говорит астролог.

Вблизи новолуния будет напряженный аспект Гекаты – 26-28 августа.

"В эти дни будет опасность серьезных ссор и разногласий с партнерами, потому ни в коем случае не назначайте на эти дни подписание важных соглашений или документов, заключение важных сделок. И, конечно, это не лучшее время для выяснения отношений. Сильные венерианские дни, то есть любовные, когда больше всего шансов притянуть новые или усилить притяжение и страсть в уже сложившихся парах – 2, 7, 18 августа. Это лучшие дни для свиданий и романтических вечеров", - добавил он.

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