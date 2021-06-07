Елена Зеленская удивила безупречным выбором наряда для дипломатической встречи

Первая леди Елена зеленская встретилась со шведской делегацией в строгом синем костюме-двоечке.
Елена Зеленская посетила праздник по поводу Национального дня Швеции, который прошел 6 июня.
Первая леди вместе с Послом Королевства Швеция в Украине, шведской общиной и представителями международных организаций провели официальное мероприятие. Елена Зеленская в своем Instagram показала, как все это было, и удивила пользователей Сети своим нарядом.
Молодая женщина выбрала для торжественного мероприятия элегантный наряд. Она пришла на встречу в темно-синем костюме, состоявшем из широких классических брюк и удлиненного приталенного пиджака на 2 пуговицы. Под пиджак Зеленская надела белую блузку. Такой наряд она соединила с белой обувью на каблуке.
Среди аксессуаров Елена дополнила look стильными серьгами. Волосы она собрала в аккуратный пучок сзади, а на лице сделала легкий повседневный макияж в коричневых оттенках. Образ первой леди был очень гармоничным и изысканным.Читайте такжеЗеленская восхитила публику, надев самые модные брюки лета 2021
Жена президента отметила в подписи к фото, что Украину и Швецию объединяют не только сине-желтые цвета флага и совместные события прошлого, она напомнила про теплые отношения сегодня.
Также первая Леди рассказала, что в честь встречи в Музее Ваза в Швеции запустили аудиогид на украинском языке.
Напомним, Елена Зеленская раскрыла, кто подбирает ей наряды для светских раутов, и кто их оплачивает для интервью с 1+1.