Елена Зеленская удивила безупречным выбором наряда для дипломатической встречи

Елена Зеленская / Facebook

Елена Зеленская посетила праздник по поводу Национального дня Швеции, который прошел 6 июня.

Первая леди вместе с Послом Королевства Швеция в Украине, шведской общиной и представителями международных организаций провели официальное мероприятие. Елена Зеленская в своем Instagram показала, как все это было, и удивила пользователей Сети своим нарядом.

Молодая женщина выбрала для торжественного мероприятия элегантный наряд. Она пришла на встречу в темно-синем костюме, состоявшем из широких классических брюк и удлиненного приталенного пиджака на 2 пуговицы. Под пиджак Зеленская надела белую блузку. Такой наряд она соединила с белой обувью на каблуке.

Среди аксессуаров Елена дополнила look стильными серьгами. Волосы она собрала в аккуратный пучок сзади, а на лице сделала легкий повседневный макияж в коричневых оттенках. Образ первой леди был очень гармоничным и изысканным.Читайте такжеЗеленская восхитила публику, надев самые модные брюки лета 2021

Елена Зеленская / instagram.com/olenazelenska_official/ via Vasa Museet Музей Ваза

Елена Зеленская / instagram.com/olenazelenska_official/ via Vasa Museet Музей Ваза

Елена Зеленская / instagram.com/olenazelenska_official/ via Vasa Museet Музей Ваза

Жена президента отметила в подписи к фото, что Украину и Швецию объединяют не только сине-желтые цвета флага и совместные события прошлого, она напомнила про теплые отношения сегодня.

Также первая Леди рассказала, что в честь встречи в Музее Ваза в Швеции запустили аудиогид на украинском языке.

Напомним, Елена Зеленская раскрыла, кто подбирает ей наряды для светских раутов, и кто их оплачивает для интервью с 1+1.