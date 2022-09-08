Экстрасенс рассказала, что на самом деле творится между Владимиром Дантесом и Дашей Кацуриной

Пару подозревают в наигранности.
Украинский певец и комик Владимир Дантес обрел своей счастье после развода с певицей Надей Дорофеевой - на днях он признался дизайнерке и ресторатору Даше Кацуриной в любви. Его чувства оказались взаимными.
Однако некоторым поклонникам артиста все же не верится в правдивость этого романа. Экстрасенс Людмила Хомутовская в программе Таня+ сделала расклад на картах таро на отношения Дантеса и Кацуриной.
Так, по ее мнению между ними нет никаких романтических чувств. Романом там и не пахнет. "Это картинка для телевизора", - утверждает Хомутовская.
А вот у Нади Дорофеевой и Михаила Кацурина - действительно настоящие чувства.
Ранее дизайнерка и ресторатор Даша Кацурина рассказала о настоящих причинах своего развода с Мишей. Предательство со стороны мужчины разрушило их отношения.
Также она показала трогательный момент между ней и ее новым возлюбленным, украинским певцом и комиком Владимиром Дантесом, - артист плел ей косички.
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