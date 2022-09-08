Экстрасенс рассказала, что на самом деле творится между Владимиром Дантесом и Дашей Кацуриной

Владимир Дантес и Даша Кацурина - экстрасенс рассказала, есть ли между ними чувства / instagram.com/vladimirdantes, instagram.com/katsurina.online

Украинский певец и комик Владимир Дантес обрел своей счастье после развода с певицей Надей Дорофеевой - на днях он признался дизайнерке и ресторатору Даше Кацуриной в любви. Его чувства оказались взаимными.

Однако некоторым поклонникам артиста все же не верится в правдивость этого романа. Экстрасенс Людмила Хомутовская в программе Таня+ сделала расклад на картах таро на отношения Дантеса и Кацуриной.

Так, по ее мнению между ними нет никаких романтических чувств. Романом там и не пахнет. "Это картинка для телевизора", - утверждает Хомутовская.

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А вот у Нади Дорофеевой и Михаила Кацурина - действительно настоящие чувства.

Ранее дизайнерка и ресторатор Даша Кацурина рассказала о настоящих причинах своего развода с Мишей. Предательство со стороны мужчины разрушило их отношения.

Также она показала трогательный момент между ней и ее новым возлюбленным, украинским певцом и комиком Владимиром Дантесом, - артист плел ей косички.

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