Заправлять кровать опасно для здоровья: в чем проблема

Кровать не нужно заправлять / Reuters

Cпециалист по уборке, который ведет блог в TikTok утверждает, что кровать заправлять не стоит, так как проветривание спального ложа в течение часа – эффективное решение для борьбы с пылевыми клещами.

"Вы никогда не должны заправлять постель первым делом с утра", – написано на кадрах.

Его высказывание поддержали подписчики. Оказалось, что многие не убирают кровать, а дают ей время проветриться

"Пусть дышит, дышит", "Каждое утро я открываю все окна и закатываю одеяло до самого низа", "Я видел передачу о постельных клопах и чуть не заболел! Никогда больше не заправляю постель", "Моя кровать никогда не застилается, пока я не собираюсь ложиться спать…" – прокомментировали пользователи.

Блогер советует оставить расправленную кровать на пару часов и открыть окна в комнате. Таким образом все насекомые умрут, из-за низкой для них температуры.

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Теплая кровать же наоборот становится очагом микробов и клещей.

Кроме того, известно, что данная идея имеет научное подтверждение. В 2005 году доктор Стивен Претлав из Школы архитектуры Кингстонского университета (Великобритания) входил в группу специалистов, которые советовали не заправлять кровать. Потому что так можно избавиться от клещей домашней пыли, которые вызывают астму и другие аллергические реакции.

"Теплые и сухие условия, которые сохраняются в неубранной кровати, неблагоприятная среда для размножения и обитания клещей. Кстати, их в одной постели может быть и до 1,5 миллиона. Но даже несмотря на такое количество увидеть насекомых невооруженным глазом невозможно, так как по размеру они меньше миллиметра", - утверждали ученые.

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