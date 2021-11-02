Эксперты рассказали, когда брак неминуемо постигнет развод

Выяснена причина развода / 1zoom.ru

Британские ученые Фонда брака выяснили причины неудачного брака и спрогнозировали вероятность развода, пишет Mail on Sunday.

Эксперты утверждают, что супружеские пары, которые познакомились в интернете, разводятся в шесть раз чаще.

При этом, отмечается, что расторжение брака происходит в течение первых трех лет.

Те, кто встретился в реальной жизни, более прикованы друг к другу и в итоге разводятся намного реже.

Такую тенденцию ученые объясняют тем, что те, кто встретился в просторах Интернета, очень часто связывают себя узами брака совершенно не зная друг друга.

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"Даже через 7 лет онлайн-пары разводились чаще, чем те, кто познакомился через "офлайн-каналы" - 17% против 10%. И это еще не все. Исследование также показало, что в течение 10 лет брака чаще всего разводятся люди, которые познакомились на работе (24%). Этот процент даже выше, чем среди пар, познакомившихся онлайн - таких 20%", - говорится в исследовании.

Также стало известно, что 19% пар, которые встретились в реальной жизни, а именно - в баре, ресторане и прочих местах разводятся в течение десяти лет совместной жизни.

А супруги, узнавшие друг друга благодаря членам семьи, друзьям или соседям, - разрывают отношения лишь в 15% случаев.

Напомним, народная артистка Украины, певица Нина Матвиенко рассталась с мужем после 50 лет брака. Супруги не живут вместе. По словам артистки, она сама попросила, чтобы муж покинул ее.