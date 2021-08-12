Эксперты ООН предрекли человечеству и Земле неминуемую глобальную катастрофу

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Жизнь на Земле оказалась под неминуемой угрозой наступления глобального потепления из-за деятельности человека. Об этом сообщает канал CNBC со ссылкой на экспертов.

Климатическая катастрофа, вызванная изменениями температуры и сопутствующими экстремальными явлениями, такими как лесные пожары во многих странах, отразится на всех отраслях деятельности людей, если в ближайшие два десятилетия мир не поменяет стратегию бизнеса и отношения к природе. Доклад представила межправительственная группа экспертов по изменению климата ООН (Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)).

В отчете предупреждается об обострении чрезвычайной ситуации с экологией. Климатологи ООН утверждают, что в ближайшие десятилетия признаки глобального потепления почувствуют все страны, так как повышение температуры на планете достигнет критических значений для сельского хозяйства и здравоохранения.

Выбросы парниковых газов в результате деятельности человека являются причиной потепления примерно на 1,1 градуса по шкале Цельсия с 1850-1900 годов, и в ближайшие двадцать лет среднее значение превысит 1,5 градуса по шкале Цельсия, заявили в ООН. Климатологи подчеркивают, что серия невероятно экстремальных погодных явлений по всему, включая пожары, которые бушуют летом 2021 года и наносят ущерб Канаде, Греции, Турции, российской Сибири и всему миру ‒ лишь начало серьезных последствий изменения климата.

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Напомним, ранее астропсихолог Валентина Виттрок заявила о том, что на многие страны Земли летом 2021 года обрушились природные катастрофы – наводнения, крупные ливни, штормы и ураганы. Как утверждает астропсихолог Валентина Виттрок, во всем виновата "ось катастроф" – столкновение лунных узлов, Северного и Южного.