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Эксперты объяснили, как зеленый чай помогает бороться со старением

1 января 2022, 04:30
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Зеленый чай содержит много антиоксидантов, которые полезны для организма, а также много витаминов В и Е.

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Зеленый чай помогает бороться со старением / ua.depositphotos.com

Чай имеет целый список полезных свойств для организма человека. В частности, он может укрепить здоровье мозга, снизить уровень плохого холестерина, иметь успокаивающий эффект – и это лишь краткий перечень его положительных сторон.

Одним из самых полезных эксперты считают зеленый чай, пишет ТСН. Считается, что он лучше всего помогает бороться со старением.

"Когда дело доходит до свойств против старения, зеленый чай не имеет себе равных. Он содержит антиоксидант, называемый эпигалокатехин галлат, который эффективен для омоложения отмирающих клеток кожи", – отмечают диетологи.

В зеленом чае содержится много витаминов В и Е, которые нужны для здоровья кожи.

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В этом виде чая есть много антиоксидантов, которые оказывают широкое полезное воздействие на здоровье, в частности, они предотвращают различные заболевания и уменьшают воспаление. Антиоксиданты действуют таким образом, что могут предотвращать и уменьшать повреждение клеток от токсинов и свободных радикалов.

Также зеленый чай действует как стимулятор. Он имеет нейропротекторные вещества, которые могут предотвращать когнитивные повреждения и дегенеративные заболевания.

Однако в употреблении зеленого чая в то же время нужно быть осторожным. Он содержит кофеин, поэтому его нельзя пить в течение длительного времени или в высоких дозах (более 8 чашек в день).

Ранее врачи рассказали, сколько чашек горячего чая можно пить на день и сколько должен стоить хороший напиток. Они отметили, что за последние три года украинцы стали требовательнее к чаю. Сейчас на полках магазинов – лучший выбор чая, чем в некоторых европейских городах.

Также врач рассказал, почему горячий чай может быть опасным. Специалист говорит – если употреблять чай, температура которого превышает 60 градусов по шкале Цельсия, то это может привести к удвоению риска заболевания определенными видами рака.

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