Эксперты назвали два продукта, которые помогают снизить высокий холестерин / ua.depositphotos.com

Холестерин необходим человеку для того, чтобы быть здоровыми, однако его избыток может привести к серьезным последствиям для организма. Эксперты Американской кардиологической ассоциации рассказали о двух продуктах, прием которых поможет несколько снизить повышенный уровень холестерина. Об этом сообщает портал "Медик Форум".

Такими продуктами являются рыба, богатая полезными для сердца омега-3 жирными кислотами, которые повышают уровень "хорошего" холестерина и снижающие "плохой. Далее в списке идет чеснок, в котором присутствуют витамины C и B6, марганец и селен. Кардиологи настоятельно советуют изменить свой рацион питания, начать вести более активный образ жизни и отказаться от курения для того, чтобы холестерин вернулся в норму.

"Чтобы снизить уровень холестерина, постарайтесь сократить употребление жирной пищи, особенно пищи, содержащей такой тип жиров, который называется насыщенными жирами. Вы все еще можете есть продукты, содержащие более здоровый тип жира, называемый ненасыщенными", — заявили специалисты.

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