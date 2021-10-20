Эксперт рассказала, полезно ли лузгать семечки / УНИАН

Многие люди любят лузгать семечки, особенно подсолнечника ‒ одним нравится вкус, у других это входит в привычку. Сам процесс как бы помогает успокоиться и расслабиться. Об этом сообщает портал "Чемпионат" со ссылкой на специалиста по питанию Лидию Квашнину.

Семена подсолнуха снижают риск тромбоза сосудов, которые расположены в печени, благодаря антиоксидантам. Причем они содержатся и в жареных, и в сырых семечках. Также семена уменьшают вероятность гепатоза (повреждения печени) и предотвращают развитие желчнокаменной болезни, поскольку стимулируют отток желчи. Кроме того, семечки нормализуют работу кишечника за счет пищевых волокон в составе и понижают кислотность желудка.

Но, говорит Квашнина, большая часть полезности зависит от того, как семян приготовили.

"Важно учитывать, что в процессе жарки большая часть полезных веществ теряет свои свойства. Это заметно снижает пищевую ценность семян. Также при жарке образуются канцерогены, которые могут спровоцировать онкологические заболевания. Поэтому полезнее употреблять сырые семена", ‒ подытожил он.

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Напомним, ранее врачи назвали пять преимуществ для здоровья тыквенных семечек.

Также медики назвали людей, которым полезно есть семечки подсолнуха, а ученые рассказали о пользе семян льна для организма.