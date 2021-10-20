УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Эксперт рассказала, полезно ли лузгать семечки

20 октября 2021, 01:11

Как говорит специалист по питанию Лидию Квашнина, солидная часть полезности семян для человеческого организма зависит от того, как именно их приготовили.

семечки
Эксперт рассказала, полезно ли лузгать семечки / УНИАН

Многие люди любят лузгать семечки, особенно подсолнечника ‒ одним нравится вкус, у других это входит в привычку. Сам процесс как бы помогает успокоиться и расслабиться. Об этом сообщает портал "Чемпионат" со ссылкой на специалиста по питанию Лидию Квашнину.

Семена подсолнуха снижают риск тромбоза сосудов, которые расположены в печени, благодаря антиоксидантам. Причем они содержатся и в жареных, и в сырых семечках. Также семена уменьшают вероятность гепатоза (повреждения печени) и предотвращают развитие желчнокаменной болезни, поскольку стимулируют отток желчи. Кроме того, семечки нормализуют работу кишечника за счет пищевых волокон в составе и понижают кислотность желудка.

Но, говорит Квашнина, большая часть полезности зависит от того, как семян приготовили.

"Важно учитывать, что в процессе жарки большая часть полезных веществ теряет свои свойства. Это заметно снижает пищевую ценность семян. Также при жарке образуются канцерогены, которые могут спровоцировать онкологические заболевания. Поэтому полезнее употреблять сырые семена", ‒ подытожил он.

Читайте такжеКак семечки влияют на организм и при чем тут аппендицит

Реклама

Напомним, ранее врачи назвали пять преимуществ для здоровья тыквенных семечек.

Также медики назвали людей, которым полезно есть семечки подсолнуха, а ученые рассказали о пользе семян льна для организма.

viber
семечки новости Украины
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Как лучше всего поздравить с Днем работника пищевой промышленности на словах и в открыткахКак лучше всего поздравить с Днем работника пищевой промышленности на словах и в открытках Участница шоу Холостяк победила в конкурсе Мисс Украина Вселенная 2021: как выглядит красавицаУчастница шоу Холостяк победила в конкурсе Мисс Украина Вселенная 2021: как выглядит красавица Самая сильная магнитная буря в октябре 2021: как пережить без фатальных последствийСамая сильная магнитная буря в октябре 2021: как пережить без фатальных последствий В Украину ворвется "бабье лето" и резко потеплеет до +20В Украину ворвется "бабье лето" и резко потеплеет до +20 Синоптики рассказали, когда в Украине похолодает и налетит ливеньСиноптики рассказали, когда в Украине похолодает и налетит ливень

Последние новости

01:20

Названа дата исчезновения африканских ледников: ужасные последствия затронут сотни миллионов людей

01:11

Эксперт рассказала, полезно ли лузгать семечки

00:20

Астролог рассказала, чем опасно полнолуние 20 октября Видео

00:12

Приметы на 20 октября: что нельзя делать в день Сергея и как не попасть в беду Видео

19 октября, вторник
23:58

Лига чемпионов: Шахтер разгромно проиграл Реалу и оконфузился на Олимпийском Фото Видео

Реклама
23:38

"Будем забирать деньги у больниц и школ": в Украине бьют тревогу из-за цен на газ Видео

23:05

В них верят даже богачи: названы три вещи, которые привлекают в дом богатство Видео

22:59

В Украине появился музей российской агрессии: взглянуть на "экспонаты" может каждый Видео

22:46

Резкое похолодание и мокрый снег: в Украину идет опасная погода Видео

22:32

Зеленский назвал США главным партнером Украины Видео

22:03

В Минздраве объяснили правила поездок для людей с противопоказанием к вакцинации Видео

21:45

В США рухнул и загорелся пассажирский самолет Видео

21:12

"Кровавое" полнолуние 20 октября: астролог назвала опасность для каждого знака зодиака Видео

21:09

Полиция назвала причину смерти брата мэра Кривого Рога

21:04

"Срыв" диалога по Донбассу и "вопиющий случай": Россия вспыхнула новыми обвинениями в адрес Украины

20:30

На Харьковщине накануне отопительного сезона целое село отключили от газа

20:23

"Такого еще никогда не было": врачи показали реанимацию с COVID-больными во Львове Видео

20:18

США нанесут мощный удар по России и разберутся с Газпромом из-за Северного потока-2 Видео

19:53

На Прикарпатье бешеный пес загрыз хозяйку и отправил часть города на карантин Видео

19:50

Первый в истории Украины визит главы Пентагона: о чем Ллойд говорил с Зеленским

Реклама
19:40

Андрей Данилко записал новую песню для Верки Сердючки: "Будет что-то интересное!"

19:38

Почему новоиспеченный План обороны государства – это бесполезный фасад мнение

19:22

В Запорожье 12-летняя девочка вернула мать с того света: подросток реанимировала женщину

19:20

Россия шантажирует Европу из-за СП-2: в Москве ставят условие ФРГ по сертификации трубы Газпрома Видео

19:11

Топ-7 продуктов, которые помогут быстрее выздороветь

19:08

Большинство умерших от COVID-19: в Киеве образовались очереди из похоронных авто на кладбище Фото Видео

18:45

Надя Дорофеева показала, как ее в трусах и фате привязали к коню

18:18

Газовый кризис бьет по Европе: США выдвинули требование России по поставкам газа Видео

17:59

Встреча Зеленского и Путина: Лавров резко ответил на предложение президента Украины Видео

17:54

В Киеве взлетели тарифы на тепло Видео

17:47

Британия "наехала" на Россию из-за Крыма и переписи населения на оккупированном полуострове Видео

17:35

Госпитализируют повально невакцинированных: жуткая статистика Минздрава и фото с больниц Фото Видео

17:19

Завернула в пакет и положила в морозилку: женщина призналась в убийстве новорожденного

17:07

В ноябре придет зима: синоптики рассказали, когда Украину завалит снегом Видео

16:59

США на Донбассе и слова Путина: Лавров разразился обвинением в адрес Франции и ФРГ по "Нормандии" Видео

16:34

Со скрежетом отказали тормоза: под Киевом маршрутка с пассажирами таранила авто на встречной Видео

16:29

Брата покойного мэра Кривого Рога нашли мертвым: полиция открыла дело об убийстве

16:24

Катя Осадчая в нежном образе показала двухмесячного сына

16:24

"Большая стройка": населенные пункты вдоль самой длинной трассы Волыни дождались ремонта дороги

16:10

"Это не очередная страшилка": во Львове пациентам с коронавирусом ампутировали ноги

Реклама
15:56

День повара в Украине: душевные поздравления и прикольные картинки к празднику

15:49

Заседание Рады: министр экологии подал в отставку, а "Слуга народа" сократилась на одного нардепа

15:32

"Большая стройка" восстановила три моста на трассе Р-66 в Луганской области

15:31

Угрозы и оскорбления: в Хмельницкой области работодатель заставляет уволиться беременную девушку Видео

15:18

Глава Пентагона Ллойд Остин прямым текстом обвинил РФ в агрессии против Украины

15:11

Звезда сериала Клон показала горячее постельное фото

15:05

В мире распространяется новая, более заразная, форма коронавируса Видео

14:46

Вода хлестала через дырявую крышу поезда Укрзализныци и залила пол в вагоне Видео

14:44

"Мы падаем с ног, а вы теряете родных": львовский врач на жутком примере призвала к вакцинации Видео

14:35

Еще четыре области оказались на грани попадания в "красную" зону: список

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять