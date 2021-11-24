Эксперт рассказала, что будет с телом, если каждый день грызть арахис/ ua.depositphotos.com/

Арахис богат жирами, но эти жиры на самом деле полезны для сердечно-сосудистой системы. Но лишь в крайне ограниченной степени. Об этом рассказала нутрициолог Ольга Рустамова на своей странице в социальной сети Instagram. И, вдобавок, рассказала, как популярный боб влияет на человеческий организм.

Вопреки распространенному мнению, арахис благотворно влияет на организм в ограниченном количестве. Он богат белком, клетчаткой, магнием и другими полезными минералами, которые так необходимы человеческому организму. Арахис совсем не содержит трансжиров, которые негативно сказываются на работе сердца.

"Употребление до 20 штук арахиса в качестве перекуса оказывает положительное влияние на ваше здоровье", ‒ говорит нутрициолог.

Рустамова добавила, что арахис оказывает благоприятный эффект на сердечно-сосудистую систему, уменьшает артериальное давление и снижает холестерин. Часто общее снижение сердечных заболеваний связывают с потреблением небольшого количества орехов, а также арахиса.

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Напомним, ранее сотрудники отделения дерматологии Калифорнийского университета (США) совершили открытие. Согласно их выводам, пресловутая "западная" диета - фаст-фуд, красное мясо и прочие продукты, насыщенные жирами, во многих случаях приводит к кожным заболеваниям.

Ученые нашли пищевую добавку-"убийцу" похмелья. Оказывается, обычная пищевая добавка может предотвратить похмелье едва ли не наповал.