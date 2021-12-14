Эксперт пояснила, чем может опасна популярная новогодняя закуска / Photosight

Шпроты являются очень вредным продуктом и могут даже, в определенных случаях, оказывать влияние на геном клетки. Об этом заявила в комментарии РИА Новости эксперт-нутрициолог Анна Четверикова.

"Многие думают, что шпроты — это такой вид рыбы. На самом деле под этим словом вы получаете обычную каспийскую тюльку, салаку, молодь сельдей и другую мелкую рыбу. Это продукт копчения — сочетание термообработки продукта и обработки его древесным дымом, а что это значит? А это значит — очень вредно. Шпроты могут содержать бензапирен (один из самых опасных канцерогенов), который может накапливаться в организме, оказывая негативное воздействие на геном клетки. При условии, что пользы в шпротах очень мало, так еще у них и очень высокая калорийность — 363 ккал на 100 граммов, жиров — 32.4, а белков — 17.4", — сказала она.

В целом, говорит Четверикова, людям, которые следят за своим здоровьем, нужно ограничивать употребление соли.

"Кроме того, они одержат добавочную соль. Современный человек перебарщивает с солью. Врачи установили, что суточная потребность в соли — 5 граммов (одна чайная ложка), все что больше — вредно и может привести к печальным последствиям", — подытожила нутрициолог.

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