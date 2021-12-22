Эксперт пояснил, не опасно ли для организма постоянно есть чеснок / Olivier / Flickr

Известный нутрициолог Александр Мирошников рассказал о полезных свойствах и опасности чеснока, сообщает телеканал "Москва 24".

По его словам, самое полезное вещество в чесноке — аллицин, который вместе с сульфоновыми кислотами предотвращает развитие опухолей и накопление "плохого" холестерина. В 100 граммах чеснока содержится половина суточной нормы аллицина, страдающим от заболеваний сердечно-сосудистой системы необходимо есть по одной дольке чеснока в день. Кроме того, в чесноке есть аминокислота, отвечающая за повышение потенции.

К негативным свойствам чеснока, говорит Мирошников, можно отнести наличие эфирных масел, которые провоцируют аппетит и активируют работу поджелудочной железы. А это крайне опасно при панкреатите. Более того, чеснок может спровоцировать аритмию или тахикардию за счет нарушения кровообращения, а также развитие желчнокаменной болезни.

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