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Эксперт пояснил, что будет c телом, если каждый день есть чеснок

25 октября 2021, 23:30
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Как говорит специалист по здоровому питанию Александр Мирошников, чеснок - такой овощ, который способен приносить как вред, так и пользу для тела человека.

Чеснок
Эксперт пояснил, что будет c телом, если каждый день есть чеснок / ua.depositphotos.com

Нутрициолог (специалист по здоровому питанию) Александр Мирошников в интервью телеканалу "Москва 24" детально рассказал о полезных свойствах и опасности чеснока.

По его словам, самое полезное вещество в чесноке — аллицин, который вместе с сульфоновыми кислотами может предотвратить развитие опухолей и накопление "плохого" холестерина. В 100 граммах чеснока содержится половина суточной нормы аллицина, страдающим от заболеваний сердечно-сосудистой системы необходимо есть по одной дольке чеснока в день. Кроме того, в чесноке есть аминокислота, отвечающая за повышение потенции.

К негативным свойствам чеснока можно отнести наличие эфирных масел, которые провоцируют аппетит и активируют работу поджелудочной железы, что опасно при панкреатите. Более того, чеснок может спровоцировать аритмию либо тахикардию за счет нарушения кровообращения, а также развитие желчнокаменной болезни.

Кроме того, Мирошников считает, что для организма очень полезен черный ферментированный чеснок. Его можно получить, если обычный чеснок нагреть до температуры 40-60 градусов.

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Напомним, ранее врач-диетолог Инна Заикина говорила, что употребления от большего количества чеснока лучше отказаться людям с обострением язвенной болезни желудка, панкреатита, желчнокаменной болезни.

Все дело в том, что чеснок стимулирует выделение желудочного сока и желчи. И это может усугубить течение таких болезней.

viber
здоровье чеснок
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