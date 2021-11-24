Эксперт озвучила список масел, на которых запрещено жарить

Оливковое масло для жарки не подходит / Фото pixaby

Жареные на масле блюда - не самые полезные, но тем не менее иногда хочется приготовить еду именно таким способом. Однако, даже пожарить продукты можно так, чтобы они не потеряли свою пользу. Для этого важно понимать, какое масло подходит для жарки, а какое - лучше использовать только для салатов. Все нюансы раскрыла нутрициолог Богдана Тарасюк в Instagram.

Кокосовое масло - польза и можно ли на нем жарить

Кокосовое масло на 90% состоит из насыщенных жиров, которые делают его устойчивым к нагреву. Поэтому смело можно жарить блюда на таком масле, отметила эксперт.

Кокосовое масло при комнатной температуре полутвердое и может достаточно долго храниться. Тарасюк советует избегать пластиковых тар при выборе, а также не переедать. Иначе может повыситься уровень холестерина.

Масло какао - подойдет ли для жарки?

Это масло производят из бобов какао. Темный и молочный шоколад содержит одинаковое количество жиров, но в темном больше антиоксидантов и меньше сахара. В целом, жарить на таком масле тоже можно.

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Масло авокадо для жарки

Масло авокадо содержит большое количество мононасыщенных жирных кислот. Учитывая это, подходит для жарки. Точка задымления – 200 – 240 С.

Масла, на которых запрещено жарить

Оливковое масло достаточно полезное, ведь может повысить уровень "полезного" холестерина и снизить уровень "вредного". Доказано, если употреблять это масло на постоянной основе – увеличивается продолжительность жизни. Впрочем, его рекомендуют употреблять только в сыром виде. Жарить на нем категорически запрещено.

Льняное масло содержит большое количество растительной формы Омега – 3 и других полезных кислот. Для приготовления горячей пищи не подходит. Также следует помнить о том, что срок годности льняного масла составляет всего 30 дней после открытия. Хранить его нужно строго в темном месте.

Как сообщал Главред, врач-диетолог Юлия Чехонина развенчала популярный миф о том, что растительные масла фигуре не вредят и их можно смело использовать для приготовления салатов при похудении. На самом деле калорийность растительных масел даже выше, чем у масел животного происхождения. Разница - около 100 ккал.

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