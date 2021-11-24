УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Эксперт озвучила список масел, на которых запрещено жарить

24 ноября 2021, 03:58

Чтобы получить максимум пользы от приготовленного блюда, нужно знать, какое масло подходит для жарки, а какое - лучше использовать только для салатов.

масло
Оливковое масло для жарки не подходит / Фото pixaby

Жареные на масле блюда - не самые полезные, но тем не менее иногда хочется приготовить еду именно таким способом. Однако, даже пожарить продукты можно так, чтобы они не потеряли свою пользу. Для этого важно понимать, какое масло подходит для жарки, а какое - лучше использовать только для салатов. Все нюансы раскрыла нутрициолог Богдана Тарасюк в Instagram.

Кокосовое масло - польза и можно ли на нем жарить

Кокосовое масло на 90% состоит из насыщенных жиров, которые делают его устойчивым к нагреву. Поэтому смело можно жарить блюда на таком масле, отметила эксперт.

Кокосовое масло при комнатной температуре полутвердое и может достаточно долго храниться. Тарасюк советует избегать пластиковых тар при выборе, а также не переедать. Иначе может повыситься уровень холестерина.

Масло какао - подойдет ли для жарки?

Это масло производят из бобов какао. Темный и молочный шоколад содержит одинаковое количество жиров, но в темном больше антиоксидантов и меньше сахара. В целом, жарить на таком масле тоже можно.

Реклама

Масло авокадо для жарки

Масло авокадо содержит большое количество мононасыщенных жирных кислот. Учитывая это, подходит для жарки. Точка задымления – 200 – 240 С.

Масла, на которых запрещено жарить

Оливковое масло достаточно полезное, ведь может повысить уровень "полезного" холестерина и снизить уровень "вредного". Доказано, если употреблять это масло на постоянной основе – увеличивается продолжительность жизни. Впрочем, его рекомендуют употреблять только в сыром виде. Жарить на нем категорически запрещено.

Льняное масло содержит большое количество растительной формы Омега – 3 и других полезных кислот. Для приготовления горячей пищи не подходит. Также следует помнить о том, что срок годности льняного масла составляет всего 30 дней после открытия. Хранить его нужно строго в темном месте.

Как сообщал Главред, врач-диетолог Юлия Чехонина развенчала популярный миф о том, что растительные масла фигуре не вредят и их можно смело использовать для приготовления салатов при похудении. На самом деле калорийность растительных масел даже выше, чем у масел животного происхождения. Разница - около 100 ккал.

Читайте также:

viber
здоровье масло диетолог
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Маленькая квартира – удобные решения: как сделать необычную перегородку в гостинойМаленькая квартира – удобные решения: как сделать необычную перегородку в гостиной С чем есть гречку для максимальной пользы и вкуса - ответ диетологаС чем есть гречку для максимальной пользы и вкуса - ответ диетолога Мокрый снег и морозы накроют 8 областей: куда стихия ударит первойМокрый снег и морозы накроют 8 областей: куда стихия ударит первой Шмыгаль поведал, куда будут начислять "коронавирусную тысячу"Шмыгаль поведал, куда будут начислять "коронавирусную тысячу" 23 ноября церковный праздник – День святого Георгия Победоносца: запреты дня и душевные поздравления23 ноября церковный праздник – День святого Георгия Победоносца: запреты дня и душевные поздравления
04:00

Как правильно хранить продукты в холодильнике и держать его в чистоте

03:58

Эксперт озвучила список масел, на которых запрещено жаритьВидео

03:43

В России 90-летняя женщина сама себе сделала операцию, не дождавшись врачейВидео

03:15

"Зажатый, с комплексами, постоянно врет": журналист рассказал о встрече с Путиным

02:38

Названы основные признаки того, что следует пить меньше воды на ночь

Реклама
02:35

Экс-ВИА Гра Миша Романова в прозрачном боди засветила свою "штучку" и бесконечно длинные ноги

01:52

Внебрачная дочь Путина засветила своего партнера: в РФ рассказали о ее новом бизнесеВидео

01:08

Медики советуют ходить по дому обнаженным: в чем причинаВидео

00:23

Эксперт рассказала, что будет с телом, если каждый день грызть арахис

00:12

Приметы на 24 ноября: что нельзя делать в день Федора и как не попасть в бедуВидео

23 ноября, вторник
23:57

В столице из-за снегопада произошло много аварий

23:31

DZIDZIO впервые признался, почему развелся с женой

22:59

Купите их прямо сейчас: эти предметы принесут в дом богатство и удачуВидео

22:29

Собрались зимовать: в Днепре змеи залезли в дом и спрятались на кухнеВидео

22:20

На берегу Черного моря обнаружили перевернутую лодку с телами рыбаков

22:01

В Одессе подросток на угнанной иномарке устроил "гонки" с патрульнымиВидео

21:58

Украину завалит снегом и ударит мороз -10Видео

21:48

Первый снег в Киеве: как коммунальщики боряться с непогодой

21:41

Динамо проиграло Баварии в Лиге чемпионовФотоВидео

21:29

В Украине резко рухнули цены на топливоВидео

Реклама
21:13

Звезда Бриллиантовой руки загремела в психушку

21:12

Падала в обморок и путалась в словах: у студентки обнаружили женскую болезнь, разрушающую мозгВидео

20:41

Турция массово протестует против правительстваВидео

20:40

Григорий Решетник рассказал, кто может стать Холостячкой после Златы Огневич

20:29

Угроза военной операции РФ против Украины: в Харькове объявили о боевых учениях у российских границВидео

20:21

Магнитные бури в декабре 2021: прогноз самых опасных днейВидео

20:20

Лукашенко пригрозил "вырезать всех мерзавцев" и назвал Байдена самозванцем: полное интервью ВВСВидео

20:12

В Минздраве изменили требование к бустерной дозе вакцины от коронавируса

19:52

Километровые пробки и сотни аварий: Киев утонул в снегуФотоВидео

19:51

Финансовый гороскоп 2022: кому из знаков улыбнется денежная удача в год Тигра

19:51

Казан для Путина в аду уже разогрет: почему мечты России о расширении не оправдаютсямнение

19:43

Приходько показала лицо младшего сына на обложке модного журнала: милые фотоФотоВидео

19:36

Эпидемиолог предупредила украинцев об опасности нового штамма гриппаВидео

19:26

Медики назвали неожиданный эффект тяжелого течения коронавирусаВидео

19:15

Ликвидация Мемориала: в Минобороны Литвы обвинили Россию в "сталинском" путиВидео

19:13

Минималка вырастет: в Украине увеличивается минимальная зарплата с декабря 2021Видео

19:07

Гороскоп на завтра 24 ноября 2021: Ракам – семейные проблемы, Водолеям - разочарованиеВидео

19:00

Украинский туроператор TUI сообщает, что меняет условия "раннего бронирования" по сравнению с предыдущими годами новости компании

19:00

Киев попал в ТОП-5 самых инстаграммных городов мираВидео

18:53

С карты "уплыли" больше 700 гривен: Ощадбанк попал в скандал из-за неожиданного списания средств

Реклама
18:41

Нацотбор на Евровидение 2022: кто из звезд желает поехать на конкурс от Украины

18:37

Как в Новый год 2022 угодить Тигру, чтобы он принес в дом счастье и благополучие

18:23

"С первым снегом!" картинки и душевные поздравления в прозе и стихах

18:12

Самый старый человек на планете умер на Филиппинах – ему было 124 годаВидео

18:12

В ОП кадровые изменения: у Ермака появился новый зам

18:08

Украина ударила с Javelin на Донбассе для защиты: в "Слуге народа" сообщили подробности

17:59

В Киеве найден мертвым известный экс-судья ЗинченкоВидео

17:44

Конец локдауна: три области на пороге выхода из "красной зоны" - РадуцкийВидео

17:37

Свадьба в год Тигра 2022: благоприятные дни для торжества и когда категорически нельзя жениться

17:29

Украина готова к выводу Северного потока-2 из-под удара: Нафтогаз поставил жесткие условия РоссииВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять