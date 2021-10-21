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Эксперт объяснила, что нужно есть после тренировки, чтобы не набрать вес

21 октября 2021, 04:36
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По словам специалистки по питанию, прием пищи желательно совершать в течение двух часов сразу после того, как человек усиленно занимался спортом.

Спорт
Эксперт объяснила, что нужно есть после тренировки, чтобы не набрать вес / ua.depositphotos.com

Путь к красивой фигуре лежит через здоровый образ жизни, в том числе — грамотное планирование питания. Необходимо не только включать в меню полезные продукты, но и знать, что и в какое время лучше съесть. Например, после тренировки стоит воздержаться от некоторой еды. Об этом в комментарии порталу Чемпионат заявляет известный нутрициолог Лидия Квашнина

"Сразу после тренировки я бы точно не рекомендовала есть фрукты с высоким гликемическим индексом и легкоусвояемые углеводы, чтобы не допустить резкого выброса в кровь инсулина. Категорически я не рекомендую есть быстрые углеводы и всевозможные псевдополезные переработанные продукты (батончики, снеки, булочки, печенье), а также сладкие фрукты и ягоды (виноград, груша, дыня, арбуз и так далее)", ‒ говорит Квашнина.

По ее словам, прием пищи желательо сделать в течение двух часов после занятия. Исключение составляют тренировки на выносливость, когда поесть стоит в первые полчаса после окончания.

"Некоторые ошибочно полагают, что в следующие за физической нагрузкой полчаса нужно обязательно съесть углеводы и белки. Но это миф, не более. На самом деле не имеет значения, как быстро после тренировки вы поедите. Важнее знать особенности своего организма, которые зависят от возраста, пола, энергообмена, интенсивности физических и умственных нагрузок", ‒ подытожила Квашнина.

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Напомним, ранее сообщалось, медики-исследователи из Университета штата Джорджия заявили - бег и упражнения с гантелями имеют большое значение для того, чтобы поддерживать тело в хорошей форме.

Однако, такие виды нагрузок еще и очень эффективны для того, чтобы сохранять полностью физическое и ментальное здоровье.

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