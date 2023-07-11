Эксперт Глеб Репич показал, сколько микробов в шаурме: неутешительный результат

Научный эксперт и химик Глеб Репич показал, сколько микробов содержит в себе шаура.

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Вредна ли шаурма для желудка / коллаж: Главред, фото: скриншот

Шаурма, с ее аппетитным ароматом и сочным мясом, пользуется популярностью среди любителей уличной еды. Однако, несмотря на ее вкус, следует обратить внимание на потенциальные последствия для здоровья.

Почему шаурма вредно

Одна из основных причин заключается в ее составе. Шаурма часто содержит высокое количество жиров, соли и добавок, таких как консерванты и усилители вкуса. Регулярное потребление пищи с высоким содержанием жиров и соли может способствовать повышению уровня холестерина и повышению артериального давления.

Вредна ли шаурма для желудка

Научный эксперт и химик Глеб Репич провел исследования и проверил, сколько микробов содержится в шаурме. Известный телехимик с помощью стерильной палочки взял мазок блюда, которое продавалась около одного из вокзалов Украины. После этот мазок эксперт посеял на среду Эндо (то, на котором растет бактерия только фекальной флоры).

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Спустя сутки на среде образовались жирные толстые колонии фекальных бактерий, что говорит о сильном отклонении от санитарных норм, они могут вызывать серьезные кишечные расстройства. Также посеялись протеи - фекальные бактерии, которые размножаются с особой скоростью.

Все полученные бактерии ускоряются в развитии благодаря теплу лета, а это, в свою очередь, приводит к неутешительным последствиям.

Смотрите видео про исследование микробов в шаурме:

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