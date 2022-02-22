Экперты заявили, что селфи опасны для здоровья

Селфи старят кожу / 1zoom.ru

Эксперты утверждают, что селфи повреждают кожу. По их словам, это ускоряет процесс старения. Специалисты сравнивают вред с солнечными ваннами и курением.

В частности, медсестра и косметолог Сара Чини заявила, что электромагнитные волны, излучаемые телефонами, могут ускоряют старение с тревожной скоростью, пишет NYP.

"Ко мне каждый день приходит множество блогеров и пациентов, которые делают селфи и жалуются на эту проблему, и эта проблема, кажется, становится все хуже. Синие лучи от экранов смартфонов могут нанести больше вреда, чем слишком много солнечного света, поэтому я бы особенно призвал молодежь быть очень осторожной", – говорит специалист.

По словам Чини, повреждение кожи, вызванное селфи, станет еще более распространенным явлением в скором будущем. И тогда уже не помогут ни увлажняющие, ни солнцезащитные средства, так как они "не смогут обратить вспять уже нанесенный вред".

Кроме того, дерматолог Зейн Обаджи утверждает, что может легко сказать, с какой стороны его клиенты делают селфи.

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"Я могу сказать, правой или левой рукой кто-то держит свой телефон. Вы видете тусклую, грязную текстуру, которую не можете определить на одной стороне лица", – подытожил врач.

Смертельное селфи

26-летняя туристка из Украины упала в пропасть, делая селфи на "Балконе Средиземноморья" - популярной среди туристов достопримечательности в испанском городе Бенидорм.

Инцидент произошел 14 сентября. Туристка была на смотровой площадке в испанском городе Бенидорм и внезапно сорвалась в море с высоты около 30 метров.

"Гражданка была госпитализирована, но от полученных множественных травм впоследствии скончалась в больнице. Генеральное консульство Украины в Барселоне оказывает необходимую консульскую помощь родным погибшей", - рассказали в МИД.

По словам очевидцев, девушка взобралась на перила, но в какой-то момент потеряла равновесие, сорвалась и упала с обрыва, ударившись о камни в море.

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