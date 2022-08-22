Экономику будут спасать западные вливания, возможны массовые сокращения: чего ждать украинцам в 2023

Прогноз по бюджету Украины на 2023 год / firtka.if.ua

Грядущая осень станет первой после начала полномасштабной войны, а с ее приходом встают вопросы, как подготовят наши власть имущие государственный бюджет на следующий 2023 год. Сейчас Украина никоим образом не может существовать без зарубежной помощи, а точнее донорства.

Насколько это будет более или менее присущим для года 2023? Каким образом будет "порезан" государственный бюджет-2023 для разных социальных расходов и программ развития на пользу военным статьям? Ведь от этого будут зависеть зарплаты, пенсии, стипендии, помощь внутренне перемещенным лицам и тому подобное.

Будут ли списывать Украине внешние долги? Какая доля бюджета пойдет в следующем году именно на обслуживание этих заимствований? Именно это Главред и решил проанализировать.

Фонд оперативного восстановления и его особенности

Правительство, начав работу над госбюджетом-2023, заявило о том, что хочет создать так называемый Фонд оперативного восстановления. Именно в эту структуру, по словам министра финансов Сергея Марченко, международные доноры могут направлять свои средства. То есть серьезность намерений власти по этому поводу очевидна. Кроме средств от наших партнеров-доноров планируют также переводить прибыли ряд государственных предприятий.

Однако не сложно предположить, что наибольший вклад в государственный бюджет-2023 власти ожидают получать не от отечественного товаропроизводителя, а все-таки от зарубежных доноров.

"Следует заметить, что в этом году, с началом войны, Украина почти половину (48%) потребностей в бюджетном финансировании закрывала за счет внешней помощи (льготные кредиты и ссуды). При таких обстоятельствах считаем, что сейчас правительство возлагает большие надежды на наполнение госбюджета в 2023 году за счет международной помощи, в частности от поступления макрофинансовой помощи со стороны ЕС и благодаря новой программе МВФ", - считает заместитель председателя правления Ассоциации представителей малого и среднего бизнеса города Киева Виктория Тютюнникова.

Понятно, что сколько именно денег планирует получить Украина в качестве международной помощи, пока точно сказать нельзя, поскольку это зависит от успешности проводимых переговоров. В свою очередь, как отмечает эксперт, на переговорах будут принимать решение о новых кредитах и грантах, учитывая следующие факторы: прогресс войны и близость ее завершения, уровень разрушений в Украине и другие мировые конфликты, которые могут стать более приоритетными для решения, чем помощь нашему государству.

А вот экономический и политический независимый эксперт Алексей Кущ отмечает Главреду, что в следующем году Украина получит от западных доноров сумму, которая будет равна 30 млрд долларов. Если это перевести на нынешний курс гривны, то получится 1,2 триллиона гривен. "Такой показатель будет равен доходной сумме нашего украинского бюджета, который был в мирные годы. За счет налогов и эмиссионных источников мы получим 100 млрд гривен в месяц. Средства, которые будут идти на оборону страны, мы обязались перед западными партнерами брать за счет поступлений от собственных налогов – 140-150 млрд гривен в месяц", - констатирует он.

Таким образом, Украина будет, как и в этом году финансировать оборону за собственный счет, а зарплаты госслужащим и бюджетникам, а также пенсии, стипендии, социальные выплаты и тому подобное – за счет западных доноров.

Как считает Иван Никитченко, директор Crane IP Law Firm, последние месяцы уже показали, какой бюджетный дефицит имеет Украина и какие приоритетные и критические направления финансирования. "Имея эти данные на руках, наши официальные лица смогут показать объемы необходимого финансирования на 2023 год, а западные правительства согласуют между собой свои доли и механизмы финансирования", - добавляет он.

На социалке экономить не будут

Сергей Марченко, в свою очередь констатирует, что госбюджет будет очень простым: финансирование зарплат госслужащим, врачам, учителям и т. д, соцвыплаты, выплаты внутренне перемещенным лицам и средства на военную кампанию и армию. Каким образом могут "порезать" госбюджет на 2023 год по этим категориям, исключая армию?

Вообще, если серьезно относиться к этому важному вопросу, то многие эксперты констатируют, что философия государственного бюджета Украины имеет очень неверный подход. Именно так, к примеру, считает и Алексей Кущ, который убежден, что наша страна уже много лет подряд в этом вопросе упорно не хочет перенимать современную международную практику бюджетирования.

"Наши чиновники думают, что бюджетные расходы - это только деньги, которые идут от налогообложения бизнеса и граждан (то есть домохозяйств). Но это ошибочное мнение. Тем более во время войны. Скажу так: войны, которые велись на налоги, уже давно канули в историю. Сейчас страны, которые находятся в таком состоянии (к примеру, Израиль, Южная Корея и даже россия) проводят экспансивную финансовую политику и создают, проводя войны и тратя на них деньги, стимулы для развития внутренних экономик", - отмечает он.

Действительно, эти государства работают по так называемой модели мультипликатора, которой в Украине нет – 1 денежная единица расходуется государством, которое создает 3-4 денежных единиц ВВП страны, а затем через механизмы распределения в государственный бюджет возвращаются обратно целых 15 денежных единиц.

То есть даже сейчас в условиях жесткой войны, Украина может и должна испытать на себе такую модель, конечно стимулируя развитие экономики. Возможно, это удастся сделать с большим успехом во второй фазе войны, когда уже активные боевые действия завершатся. Но делать это надо.

Вполне очевидно, что львиную долю расходов в следующем году направят на военные нужды, а именно на выплату достойной зарплаты защитникам государства, закупку необходимого вооружения и другие оборонные нужды. В мае-июне этого года только на оборону из бюджета направляли почти по 100 млрд грн ежемесячно. И, как мы писали выше, эти расходы в 2023 году точно не будут меньшими.

"Вторая основная статья бюджета - это пенсии и социальные выплаты. По логике этого бюджета, государство должно зафиксировать расходы на социальную сферу на том же уровне, на котором они были в этом году. То есть, на социально незащищенных слоях населения экономить не планируют.

Следующая по величине статья расходов - зарплаты медикам, педагогам, другим бюджетникам и госслужащим. В то же время, как известно, бюджеты органов исполнительной власти, в частности министерств, планируют сократить на 10%, а это означает уменьшение заработной платы или сокращение аппарата государственных служащих", - отмечает Виктория Тютюнникова.

Если говорить о статьях бюджета, на которых будут экономить, то вероятнее всего, как продолжает эксперт, тратить средства сейчас не будут на инфраструктурные проекты, культуру, спорт, антиковидные мероприятия и тому подобное. Конечно это не является приоритетным в условиях того, что на определенных направлениях мы теряем территории и не знаем как будет дальше развиваться война.

Необходимость сокращения госаппарата

Иван Никитченко уверен, что расходы на армию сокращать не возможно, так как и пенсионные расходы.

"А вот расходы на образование и медицину уменьшатся - просто из-за того, что часть педагогов и медиков уехала за границу, а их рабочие места в Украине были уничтожены", - продолжает он.

А вот государственный аппарат в Украине является раздутым, постоянные разговоры и рекомендации экспертов на протяжении десятилетия, о том, что необходимо его сокращать, так и остаются одними разговорами.

По оценкам аналитиков, в Украине примерно 5,5 млн человек получают зарплату из госбюджета. 237 тысяч из них - это непосредственно государственные служащие (не включая силовые ведомства, судов и тому подобное).

Поэтому и имеем такую интересную статистику: по показателю количества госслужащих на душу населения, Украина, например, в 9 раз опережает Эстонию и даже в 2,5 раза Казахстан.

Действительно, на фоне того, что сейчас примерно 5 млн украинцев находятся за рубежом, такая цифра слишком велика.

Поэтому независимые эксперты убеждены, что госаппарат ждет сокращение на десятки тысяч чиновников. А вот произойдет ли это до принятия госбюджета-2023, пока неизвестно. Хотя разговоры о сокращениях велись в начале весны этого года. Следует сказать, что многие эксперты являются большими противниками такого шага именно в наше сложное время: ведь массовое сокращение госслужащих может привести к большому социальному взрыву. А в условиях войны это является очень плохим явлением.

Упущено время по списанию долгов

Какая доля средств государственного бюджета-2023 года может пойти на обслуживание государственного долга? Спишут ли внешние долги Украины перед иностранными кредиторами хотя бы частично?

К сожалению, государственный долг растет довольно быстро. На его погашение в январе-июле Украина направила уже 260,9 млрд грн, а платежи по обслуживанию госдолга составили 89,7 млрд грн, что составляет более 97% от плана.

"Это плюс, когда несмотря на активные боевые действия в части регионов и чрезвычайно сложную ситуацию с экономическим положением, наше государство продолжало выполнять свои обязательства перед кредиторами. Однако делать это с каждым месяцем было все труднее, именно поэтому Украина начала процедуру по отсрочке выплат по обслуживанию долга Украины до конца 2023 года, с возможностью продления на год", - говорит Виктория Тютюнникова.

А это значит, что средства, которые были предусмотрены на обслуживание долга, будут потрачены на такие неотложные нужды, как социальные выплаты и военное обеспечение.

О списании внешнего долга, то наша страна уже имеет такой опыт, поскольку в 2015 году после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе наши кредиторы списали 20% долгов.

Именно этот опыт списания внешних долгов Алексей Кущ считает очень негативным. По его словам, надо было еще в 2014 году в начале оккупации Крыма и части Донбасса говорить с кредиторами о списании, а это было утрачено, и поэтому этот вопрос был решен не в пользу Украины.

"Ситуация сегодняшняя повторяется. Однако правительство сегодня не выучило уроков 2014-15 годов и не предоставило программу списания внешних долгов хотя бы в марте 2022 года, а объявило реструктуризацию только в июле", - отмечает он.

А вот Иван Никитченко считает, что внешний долг будет реструктурирован, а для обслуживания внутреннего долга будут выпускаться новые облигации внутреннего государственного займа – ОВГЗ.

В нынешней ситуации Украина, учитывая разрушения и жертвы, понесенные в результате войны, и с учетом вызовов послевоенного восстановления экономики, может добиться списания гораздо больше, чем 20% долгов перед международными финансовыми организациями, как это было в 2015 году. Тем более, что в мировой истории было немало случаев, когда государствам списывали от 50 до 80% внешнего долга (Ирак, Афганистан, Польша, Египет и др).