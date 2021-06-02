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Египетская жара в Украине: астролог рассказал, какой будет погода летом 2021-го

2 июня 2021, 06:05

По прогнозу Влада Росса, на смену опасности наводнений придёт угроза масштабных лесных пожаров.

Астролог составил прогноз погоды на лето-2021
Астролог рассказал, когда Украину летом зальет дождями, а когда начнется изнурительная жара / УНИАН

Лето 2021 года началось отнюдь не традиционной летней погодой, а прохладой и сильными дождями. Такая погода продержится вплоть до середины июня, после чего начнется резкое потепление. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Астролог уверен, что причиной нынешних холодов и обильных осадков является положение Юпитера.

"Нынешняя мокрая и холодная погода связана с тем, что Юпитер вошел в знак Рыб, а такое его положение всегда указывает на обильные осадки, наводнения и прочие проявления мокрой погоды. В середине июня, когда Марс войдет в зодиакальный знак Льва, начнётся настоящее лето. Марс – это горячая планета, огненная, а Лев – знак Зодиака, связанный с Солнцем", – отметил Влад Росс.

Впрочем, в июле в Украине будет много гроз, уверен астролог.

"Нас ждут постоянные перепады: дожди будут сменять солнечную погоду", – уточнил Росс.

По словам астролога, август будет самым жарким периодом лета, так как Юпитер вернётся в знак Водолея.

"Дождей в августе не будет, и месяц в целом покажется нам раскалённым. Эта жара будет особо ярко ощущаться на контрасте после июня и июля с более-менее комфортным летним температурным фоном. Август нам запомнится невероятной египетской жарой! К слову, из-за этого очень часто будут гореть леса, и высокая пожароопасность будет сохраняться весь месяц", – предостерёг Влад Росс.

Так что лето 2021 года будет резко контрастным: начало лета будет прохладным, а его финал – раскалённым, резюмировал астролог.

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