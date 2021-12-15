Эффективные против "Омикрона": таблетки от коронавируса защищают на 90%, заявили в Pfizer

В Pfizer заявили о 90% эффективности препарата против коронавируса / УНИАН

Американская фармацевтическая компания Pfizer заявила, что ее таблетки от коронавируса эффективны почти на 90% – они предотвращают госпитализацию и смерть пациентов с высоким риском.

В компании отметили, что свою эффективность препарат также сохраняет против штамма коронавируса "Омикрон", пишет Радио Свобода. Такие результаты показали последние лабораторные данные.

В прошлом месяце в компании сообщали о промежуточных результатах исследований, участие в которых приняли около 1200 человек. Тогда производитель отмечал, что препарат показал 89% эффективности для предотвращения госпитализации или смерти по сравнению с плацебо.

Теперь же в Pfizer обнародовали окончательные результаты исследований. Эти данные включают в себя предварительные результаты и проверку препарата с привлечением еще дополнительно 1000 человек.

В отчете отмечается, что ни один больной коронавирусом человек, который получал упомянутые таблетки, не умер.

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Читайте такжеВОЗ назвала неэффективным популярный способ лечения коронавирусаВ компании рассказали, что больные принимают таблетки вместе с противовирусными препаратами каждые 12 часов в течение 5 дней после того, как появились первые симптомы.

Также Pfizer сообщила первые данные другого исследования, которое показало, что среди взрослых, которые не имеют повышенного риска, и части вакцинированных с повышенным риском препарат уменьшил количество госпитализаций примерно на 70%. Однако эти данные не окончательны – исследования в этом направлении еще продолжаются, и результаты будут обнародованы позже.

Украина закупит лекарства от коронавируса – что известно

В конце ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко объявил, что Украина уже имеет бронь у производителей Pfizer и Merck на их новые лекарство против COVID-19, поэтому получит препараты одной из первых.

Речь идет о противокоронавирусных препаратах "Молнупиравир" и "Ритонавир".

"Правительство приняло постановление, которое позволит купить Украине наиболее эффективные лекарства для борьбы с COVID-19. Поэтому в случае получения успешных результатов клинических испытаний мы будем готовы купить "Молнупиравир" и "Ритонавир" для лечения больных COVID-19", – сказал Ляшко.

"Молнупиравир" – это разработка американской фармацевтической корпорацией Merck в партнерстве с компанией Ridgeback Biotherapeutics. Это первая таблетка, разработанная против последствий COVID-19.

"Ритонавир" – это антиретровирусный препарат, используемый вместе с другими лекарствами для лечения ВИЧ/СПИДа и вирусного гепатита С генотипа 4.

Однако позже сообщалось, что забронированные Украиной таблетки против COVID-19 оказались менее эффективными, чем считалось. Согласно свежим данным, таблетки показали сокращение на 30% госпитализаций и смертей, основываясь на данных, полученных от 1433 пациентов. В октябре его данные показали примерно 50% эффективности, основываясь на данных от 775 пациентов.

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