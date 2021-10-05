Эффективность вакцины от коронавируса Pfizer снижается вдвое через полгода

Вакцина от коронавируса Pfizer / Reuters

Эффективность вакцины Pfizer/BioNTech от COVID-19 снижается в два раза спустя пол года после второй дозы.

Как свидетельствуют данные, опубликованные в медицинском журнале Lancet, показатель эффективности снижается с 88% до 47%.

К такому выводу пришли специалисты из Pfizer и Kaiser Permanente (американской сети здравоохранения), которые изучили электронные медицинские карты примерно 3,4 млн человек.

"Люди, которые стали объектом исследования, были членами Kaiser Permanente Southern California в период с декабря 2020 года — когда вакцина впервые стала доступной — по август 2021 года", - говорится вс сообщении.

Анализ показал, что эффективность вакцины в предотвращении госпитализаций и смертей оставалась высокой — 90% в течение как минимум шести месяцев, даже против очень заразного Дельта-варианта.

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Эффективность вакцины против варианта Дельта составила 93% после первого месяца, снизившись до 53% через четыре месяца. Против других вариантов коронавируса эффективность снизилась с 97% до 67%.

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Данные позволяют предположить, что снижение связано с уменьшением эффективности, а не с появлением более заразных штаммов.

Напомним, ранее украинский ученый-биохимик, профессор и доктор биологических наук Сергей Комиссаренко говорил, что третья доза вакцины от коронавируса может понадобиться в том случае, если в мире появятся новые мутировавшие варианты COVID-19.

По его словам, для эффективной борьбы с коронавирусом хотя бы 80% населения планеты должно быть иммунизировано двумя дозами вакцины.