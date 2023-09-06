"Ее стоматолог может гордиться": женщина украла iPhone 14, перекусив кабель

В Китае произошел курьезный случай - женщина так сильно хотела последнюю модель iPhone, что украла смартфон в магазине, перекусив кабель защиты.
Инцидент произошел в магазине Apple в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая, сообщает South China Morning Post.
В Сеть попало видео с камер видеонаблюдения. На кадрах можно увидеть, как она рассматривает товары, а затем подходит к последней модели iPhone.
Далее она поднесла ко рту противоугонную проволоку и принялась ее жевать.
После нескольких попыток женщине удалось раскусить провод. Потом она положила смартфон в сумку и ушла из магазина.
Хотя в магазине сработала сигнализация, никто из сотрудников не понял, что произошло.
Далеко уйти воровке не удалось - полиции понадобилось лишь полчаса, чтобы догнать ее.
Китаянка по имени Цю была задержана и находится под следствием. Свой поступок она объяснила тем, что недавно потеряла свой телефон. Она хотела купить новый, но цены были слишком высоки.
Смотрите видео - Китаянка украла в магазине iPhone 14, перекусив кабель защиты:
В Сети принялись шутить по поводу инцидента:
- "Ее стоматолог может гордиться своей работой";
- "Уверенность и глупость - очень опасное сочетание, но часто они существуют вместе - Садхгуру";
- "Ее дантист, вероятно, справился с работой лучше, чем инженер iPhone, когда дело касается долговечности";
- "Она заслуживает того, чтобы оставить себе телефон как приз";
- "Ее преданность делу так мотивирует";
- "Надо было сначала перекусить все провода ко всем камерам наблюдения в этом районе".
Ранее Главред писал, что в Ровенской области судили женщину, которая украла розы с могилы военнослужащего.
В приговоре Радивиловского райсуда сказано, что женщина "подошла к могиле и руками достала цветы розы в количестве 20 штук, с которыми покинула место совершения уголовного преступления".
Женщину нашли. Она полностью признала вину и раскаялась. Она рассказала, что в тот день шла на могилу к своему свекру, "увидела красивые розы и решила подарить их невестке на день рождения".
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