"Ее стоматолог может гордиться": женщина украла iPhone 14, перекусив кабель

Свой поступок китаянка объяснила тем, что недавно потеряла свой телефон. Она хотела купить новый, но цены были слишком высоки.

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Китаянка украла в магазине iPhone 14, перекусив кабель защиты / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

В Китае произошел курьезный случай - женщина так сильно хотела последнюю модель iPhone, что украла смартфон в магазине, перекусив кабель защиты.

Инцидент произошел в магазине Apple в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая, сообщает South China Morning Post.

В Сеть попало видео с камер видеонаблюдения. На кадрах можно увидеть, как она рассматривает товары, а затем подходит к последней модели iPhone.

Далее она поднесла ко рту противоугонную проволоку и принялась ее жевать.

После нескольких попыток женщине удалось раскусить провод. Потом она положила смартфон в сумку и ушла из магазина.

Хотя в магазине сработала сигнализация, никто из сотрудников не понял, что произошло.

Далеко уйти воровке не удалось - полиции понадобилось лишь полчаса, чтобы догнать ее.

Китаянка по имени Цю была задержана и находится под следствием. Свой поступок она объяснила тем, что недавно потеряла свой телефон. Она хотела купить новый, но цены были слишком высоки.

Смотрите видео - Китаянка украла в магазине iPhone 14, перекусив кабель защиты:

В Сети принялись шутить по поводу инцидента:

"Ее стоматолог может гордиться своей работой";

"Уверенность и глупость - очень опасное сочетание, но часто они существуют вместе - Садхгуру";

"Ее дантист, вероятно, справился с работой лучше, чем инженер iPhone, когда дело касается долговечности";

"Она заслуживает того, чтобы оставить себе телефон как приз";

"Ее преданность делу так мотивирует";

"Надо было сначала перекусить все провода ко всем камерам наблюдения в этом районе".

Ранее Главред писал, что в Ровенской области судили женщину, которая украла розы с могилы военнослужащего.

В приговоре Радивиловского райсуда сказано, что женщина "подошла к могиле и руками достала цветы розы в количестве 20 штук, с которыми покинула место совершения уголовного преступления".

Женщину нашли. Она полностью признала вину и раскаялась. Она рассказала, что в тот день шла на могилу к своему свекру, "увидела красивые розы и решила подарить их невестке на день рождения".

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