"Ее кровь на его руках": реакция мировых СМИ на военную агрессию Путина

Владимир Путин / Reuters

Этим утром мировые СМИ вышли с передовицами, осуждая военную агрессию Российской Федерации.

Британское издание Daily Mirror разместило на обложку фото жительницы Чугуева с окровавленным лицом. Женщина попала под обстрел "Смерчей".

"Ее кровь на его руках" - гласит заголовок.

/ Daily Mirror

Американское издание New York Post вышло с заголовком "Война в Европе".

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/ New York Post

Британское издание Daily Star изобразило Путина Гитлером, назвав его "кровавым Владом" с заголовком "Кого ты хочешь провести, мистер Путин?"

/ Daily Star

24 февраля британский Daily Mirror опубликовал на обложке новость об Украине подписав ее "Добро пожаловать в ад".

/ Daily Mirror

Вторжение России в Украину

Ранее сообщалось, что 25 февраля в Киеве силами украинского ПВО был сбит летательный аппарат. Взрывы были слышны в районе Троещины, Печерском и Голосеевском.

Как сообщал Главред, ВСУ предупредили украинцев об активизации российских войск. Прежде всего, под угрозой жители Сумской, Черниговской, Херсонской, Житомирской, Киевской, Харьковской областей.