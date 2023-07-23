Едят ли свиные хвосты: поразительный ответ просто "убьет наповал"

Сколько варить свиные хвосты - опытные гурманы дали важные советы.

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Для чего используют свиные хвосты / Коллаж: Главред, Фото: Instagram/_youkie_cookie_, Instagram/gulyaev_life

Практически все части свиной туши – от пятачка до хвоста, попадают на стол в том или ином виде. При этом свиные хвосты используются для лечебного питания.

Ученые давно вычислили, сколько калорий в свиных хвостах. При этом издавна известно, что в кухнях многих стран мира свиные хвосты применяются во время приготовления деликатесов.

Можно ли есть свиные хвосты

Блюда из свиных хвостов используются в лечебном питании. Например, их употребление в вареном и тушеном виде, рекомендовано при наличии заболеваний органов ЖКТ и сердечно-сосудистой системы.

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Для чего используют свиные хвосты

Широко известно, что свиные хвосты нередко используют для приготовления сразу нескольких блюд:

студня;

заливного;

домашнего холодца;

супов;

бульонов;

мясных подлив.

Сколько варить свиные хвосты

Порядок приготовления:

свиные хвосты кладут в кастрюлю и заливают холодной водой;

доводят до кипения, добавляют соль, лавровый лист и зелень;

варят на медленном огне около 2 часов.

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