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Едят и не толстеют: почему японки поражают весь мир своей невероятной фигурой

Сергей Кущ
22 апреля 2023, 12:30 обновлено 22 апреля, 12:30
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Японки поддерживают не только хорошую физическую форму, но и являются долгожителями.
Почему японки не толстеют
Почему японки не толстеют / flickr.com (lilacandhoney)

Японки известны своей стройной фигурой и отсутствием проблем с лишним весом. Но почему они не толстеют? Это вопрос, который волнует многих людей по всему миру.

Мы расскажем о том, как японки поддерживают свою стройность и какие факторы влияют на это.

Японская диета

Японцы славятся своей долголетностью и отсутствием проблем с ожирением. Это частично объясняется традиционной японской диетой, которая состоит в основном из риса, овощей, рыбы и соевых продуктов. Эти продукты богаты белками, витаминами и минералами, а также содержат мало жиров и углеводов.

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Образ жизни

Одна из основных причин, почему японки не толстеют, это их образ жизни. Японцы предпочитают более активный образ жизни, чем многие другие нации. Они ездят на велосипедах, много ходят пешком и занимаются физическими упражнениями. Это помогает им поддерживать хорошую физическую форму и не набирать вес.

Культурные особенности

Культурные особенности также играют свою роль в том, почему японки не толстеют. В Японии есть традиция оставлять часть еды на тарелке, что символизирует уважение к продуктам и природе. Это помогает контролировать количество потребляемой пищи и избежать переедания.

Кстати, многие женщины уже проверили на себе японскую диету и делятся результатами в Сети:

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