Единственная пятница 13 в 2022 году: астрологи рассказали, какой ждать опасности

Пятница 13 приметы / pixabay

Пятница 13 для многих опасный и неприятный день. В календаре на 2022 год есть всего одна пятница с 13 числом. В Мистическая дата 13 мая будет только в этом месяце и больше не повторится до конца этого года.

Специалисты говорят, что пятница 13 мая - плохой день для каких-либо начинаний или серьезных поступков. В этот день возможны проблемы с финансами, в общении с окружающими.

Астрологи рекомендуют в этот день внимательнее следить за словами и мыслями, чтобы избежать неприятностей.

Такое сочетание, как правило, ассоциируется с негативом, несчастными случаями, невезением, катаклизмами.

Что нельзя делать в пятницу 13

Нельзя в пятницу 13 отправляться в путешествия.

Нельзя рисковать в пятницу 13.

Нельзя проводить важные деловые встречи в пятницу 13.

Нельзя долго смотреть в зеркало в мистическую дату.

Нельзя одалживать деньги. Можно потерять все и влезть в новые долги.

Нельзя в пятницу 13 стричь волосы и делать маникюр.

Нельзя в пятницу 13 делать совершать дорогие покупки.

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