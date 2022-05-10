Единственная пятница 13 в 2022 году: астрологи рассказали, какой ждать опасности

Астрологи рекомендуют в пятницу 13 внимательнее следить за словами и мыслями.
Пятница 13 для многих опасный и неприятный день. В календаре на 2022 год есть всего одна пятница с 13 числом. В Мистическая дата 13 мая будет только в этом месяце и больше не повторится до конца этого года.
Специалисты говорят, что пятница 13 мая - плохой день для каких-либо начинаний или серьезных поступков. В этот день возможны проблемы с финансами, в общении с окружающими.
Астрологи рекомендуют в этот день внимательнее следить за словами и мыслями, чтобы избежать неприятностей.
Такое сочетание, как правило, ассоциируется с негативом, несчастными случаями, невезением, катаклизмами.
Что нельзя делать в пятницу 13
Нельзя в пятницу 13 отправляться в путешествия.
Нельзя рисковать в пятницу 13.
Нельзя проводить важные деловые встречи в пятницу 13.
Нельзя долго смотреть в зеркало в мистическую дату.
Нельзя одалживать деньги. Можно потерять все и влезть в новые долги.
Нельзя в пятницу 13 стричь волосы и делать маникюр.
Нельзя в пятницу 13 делать совершать дорогие покупки.
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