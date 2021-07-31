Дыня влияет на сексуальность: эксперт раскрыла неожиданную пользу ароматного десерта

Дыня может стимулировать секуальность / Фотот pixabay.com

Сезон дынь уже начался. Пока что они стоят не очень дешево, но в августе станут более доступными. Диетолог, нутрициолог Елена Каллен рассказала о пользе и вреде дыни, о том, как правильно выбрать вкусную дыню и сколько кусочков можно съесть в день.

Дыня – польза

Дыня поддерживает иммунитет, благодаря высокому содержанию витамина С. В ней также много В6, К, калия и меди. Употребление дыни способствует снижению кровяного давления, передает Доктор Питер.

Кроме того, дыня — десерт номер один, для тех, кто хочет сохранить стройность и сексуальность.

"Все дело в том, что в дыне содержится кремний. Этот элемент благотворно влияет на кожу, устраняет угревую сыпь и морщинки. А чем больше мы довольны своей внешностью, тем сексуальнее выглядим в глазах партнера", — рассказала Кален.

Как выбрать дыню

Поверхность спелой дыни должна быть равномерно окрашена и не иметь ярких прожилок.

Реклама

Корка при нажатии должна пружинить. Если на дыне остаются следы от пальцев брать ее не стоит - она перезрела.

Плодоножка у дыни должна быть сухой и толстой, а если щелкнуть по дыне пальцем, то в отличие от арбуза, звук должен быть глухим, а не звонким.

Сколько дыни можно съесть в день

В дыне содержится большое количество фруктозы, поэтому она полезнее для пациентов с диабетом и худеющих, чем арбуз, который богат сахарозой. Хотя гликемический индекс дыни ниже, чем у арбуза, это не значит, что этот продукт можно есть в неограниченном количестве.

Если сразу съесть половину дыни, то в крови резко повысится уровень сахара, который вполне способен отложиться в нашем организме в виде жира. Безопасной "дозой" дыни могут считаться лишь один–два кусочка. Но и их нужно есть правильно.

Эксперт объяснила, что дыню не стоит есть сразу после приема пищи, а только через 1,5 часа после обеда или ужина.

Читайте такжеНазван самый опасный сезонный фрукт

Дыню не стоит кушать вместе с другими продуктами. Она содержит много клетчатки и фруктозы, поэтому в случае неудачного сочетания вероятно возникновение вздутия и других проблем с желудочно-кишечным трактом.

Алкоголь – также не самый лучший компаньон для дыни.

Кому нельзя есть дыню

Дыню нужно исключить из рациона тем, у кого есть язвенная болезнь, обострение гастрита, острый панкреатит, холецистит.

Также дыня может усугубить проблемы с кишечником, поскольку она действует как слабительное.

Также дыня содержат аллергены, которые могут вызвать крапивницу, отек и затрудненное дыхание.

Как сообщал Главред, в Киеве на прилавках рынков и супермаркетов появились свежие арбузы. Ягоды есть на любой вкус и кошелек. В частности, приобрести можно как украинские арбузы родом из Херсона, так и импортные. Цена колеблется от 15 до 30 гривен за килограмм на рынках в зависимости от района, и от 14 до 42 гривен – в супермаркетах. Есть ли в них нитраты - проверили журналисты.