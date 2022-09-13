Дымный осенний вкус дыни: как и когда правильно нужно есть вкусную ягоду

Как последний отзвук жаркого лета - сладкий вкус дыни. Главред собрал все, что нужно знать об употреблении это популярной и вкуснейшей ягоды.
Как надо есть дыню
Дыню следует есть отдельно от других продуктов, не запивая водой, тем более холодной;
Особенно сильное расстройство кишечника дыня может вызвать в сочетании с молоком, кисломолочными продуктами (йогуртом, ряженкой, кефиром), медом и алкоголем;
Лучше всего есть дыню до еды или через пару часов после.
Организму нужно дать время переварить дыню ‒ для того, чтобы не возникло серьезного расстройства желудочно-кишечного тракта. Если человек съесть сочную дыню после сытного обеда, то она вместе с остальными продуктами задерживается в тракте. И там начинается процесс брожения. Это, в свою очередь, может вызвать боль в животе, тошноту, метеоризм и даже, в отдельных случаях, рвоту.
Употреблять дыню лучше в слегка охлажденном виде, нарезав маленькими кусочками. Из неидеальной дыни, которую человек по каким-то причинам есть не будет сразу, можно приготовить конфитюр либо варенье.
С чем можно есть дыню
- Дыню нельзя запивать молоком и заедать кисломолочными продуктами ‒ может возникать несварение или вздутие живота (с эффектом слабительного).
- Дыню нельзя употреблять со спиртными напитками ‒ иначе будет эффект длительного несварения желудка.
- Дыню нельзя запивать холодной водой ‒ будет вариант брожения, желудочных коликов и диареи.
- Дыню нельзя заедать медом ‒ есть опасность непроходимости в кишечнике ("заворот кишок"). Кроме того, такое сочетание продуктов резко повышает уровень глюкозы в крови.
Когда можно есть дыню осенью
В самом начале осенних месяцев. Первые недели сентября – самое любимое время для фанатов бахчевых. Дыни ‒ полноправные участники застолья в это время. Очень большое значение имеет и место, где их покупают. Потому-то их нужно приобретать только в специализированных местах ‒ на рынках и в магазинах. И очень важно проверить у продавца соответствующие документы из санстанции.
А вот вблизи крупных дорог дыни лучше всего не покупать ‒ поскольку они впитывают в себя вредные вещества, которые содержатся в выхлопных газах.
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