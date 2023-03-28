"Дьявол может выйти наружу": астролог предупредил о страшном затмении Солнца в день рождения Гитлера

Астролог подчеркнул, что солнечное затмение 20 апреля станет важной поворотной точкой года, а также поворотной точкой в войне.

Астролог предупредил о страшном затмении Солнца в день рождения Гитлера / Главред, unsplash.com

Главное событие апреля – полное солнечное затмение, которое совпадет с новолунием, 20-го числа в 7:16. В это время можно загадывать самые сокровенные желания. Об этом в интервью Главреду рассказал известный астролог Влад Росс.

Как отметил астролог, новолуние 20 апреля уникально тем, что это будет второе подряд новолуние в знаке Овна. Также это апрельское новолуние будет сопровождаться гибридным солнечным затмением – сатанинским, его еще называют "око дьявола".

"Месяц, когда случается затмение, всегда непростой. Солнечное затмение 20 апреля станет важной поворотной точкой года, а также поворотной точкой в войне. Оно определит, как будут разворачиваться события в ближайшие месяцы до середины осени, в частности, как и когда будет подписана капитуляция РФ. Затмение увеличивает количество фатальностей, а фатум неотвратим. Вот и победа Украины неотвратима, как и поражение Российской Федерации", - рассказал астролог.

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Росс подчеркнул, что далеко не на все события этого месяца мы сможем влиять силой собственной воли. В древности считалось: если затмение кольцеобразное, оно – дьявольское, то есть дьявол может выйти наружу.

"Путин, как крыса, загнанная в угол, может взорвать и уничтожить весь мир, а произойти это может как раз вблизи апрельского затмения и в мае", - отметил он.

По словам астролога, в повседневной жизни не стоит беспокоиться из-за кольцевых затмений, поскольку далеко не всегда они могут влиять лично на нас. Полные затмения больше влияют на глобальные структуры, страны и народы, а вот частичные – на жизнь человека в частности. На повседневные дела большее влияние будут оказывать быстрые планеты.

"Однако в глобальных масштабах это будет фатальное солнечное затмение для всей Земли, оно может погрузить планету в хаос. Это затмение может стать страшным. Оно произойдет в день рождения Гитлера, а Гитлер нашей современности – это Владимир Путин. Впрочем, это затмение может начать убивать Путина: когда Черная Луна в его гороскопе войдет в дом смерти, для него начнутся большие испытания. Черная Луна вошла в дом смерти 17-18 марта, и именно в это время на Путине была поставлена черная метка, после чего он стал нерукопожатным – его ждет Гаагский трибунал и смерть. Черная Луна очернила его личность до невозможности", - рассказал Росс.

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Напомним, раньше астролог Влад Росс указал точный месяц, когда могут убить Путина. Согласно его прогнозу, глава Кремля может погибнуть в июле этого года. Причиной смерти может стать выстрел из огнестрельного оружия или попадание дрона.

Также Росс говорил, что Российская Федерация "посыплется на запчасти" в 2025 году. Более того, астролог допускает, что некоторые области РФ изъявят желание стать частью Украины, чтобы не стать частью Китая.

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