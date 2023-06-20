Два действенных совета для спасения урожая: как защитить помидоры от фитофторы

Лето - период большого количества свежих овощей, фруктов и зелени. Одним из самых популярных овощей является томат. Однако мало кто знает, что можно лишиться урожая из-за фитофторы. О том, как защитить помидоры от фитофторы - расскажем далее.
Фитофтора на помидорах - чем опасна
Фитофтороз - это одно из самых вредных заболеваний на кустиках томата. Оно может лишить садовода урожая. Это опасное грибковое заболевание довольно часто встречается на томатах. Вызывает его повышенная влажность, плохая циркуляция воздуха в кустах. От этого заболевания очень важно обрабатывать растения, поскольку оно может забрать урожай.
Как защитить помидоры от фитофторы народными средствами - два способа
Защитные средства могут помочь предотвратить развитие фитофтороза. Для первого средства вам понадобится всего лишь марганцовка и чеснок.
150 грамм измельченного чеснока нужно залить 200 миллилитрами воды и настоять в темном месте около суток. Затем в процеженную чесночную настойку необходимо добавить 1 грамм марганцовки, растворить это все в ведре воды и брызгать полученным средством кусты раз в неделю, пока не увидите улучшений. Для профилактики такое средство можно использовать раз в месяц.
Также можно опрыскать помидоры и другой смесью - в 9 литров воды добавить 1 литр молочной сыворотки/обезжиренного молока и 50 грамм йода. Этот раствор необходимо путем опрыскивания растения, плодов и почвы грядок. Такую обработку необходимо проводить каждые 10 дней до сбора урожая, если вы не знаете дополнительных способов как ухаживать за помидорами летом.
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