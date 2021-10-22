Думали, что сломался алкотестер: пьяный украинец ошарашил полицию в Польше

Тестер показывал 5 промилле алкоголя / REUTERS

В Польше, в городе Тарчин, пьяный украинец шокировал полицию – он попал в ДТП, и алкотестер показал 5 промилле алкоголя в его крови.

Как сообщает польский сайт Yavp.pl, 44-летний украинец поздним вечером за рулем своего "Опеля" влетел в забор. Его попытки выехать обратно закончились ничем. Мимо как раз проезжали полицейские, они заметили инцидент, вытащили водителя и протестировали его на трезвость.

Правоохранители думали, что алкотестер сломался

Сначала шокированные правоохранители подумали, что их алкотестер сломался, пишет издание. Тестер показывал 5 промилле алкоголя – это почти смертельная доза для среднестатистического человека.

Читайте такжеАлкоголь на пустой желудок: что на самом деле происходит с организмомПовторные тесты не изменили этот показатель. Отмечается, что после этого водитель положил между креслами полицейского авто несколько сотен злотых, пытаясь откупиться.

Не могли допросить 12 часов

В результате 44-летнего гражданина Украины арестовали. Из-за сильной степени опьянения его не могли допросить более 12 часов. Один из полицейских отметил, что за 19 лет службы еще такого не видел. За управление в нетрезвом состоянии и попытку подкупа полицейских украинцу грозит тюремное заключение.

Что означает 5 промилле в крови

Как пишет Википедия, при 2 промилле в крови человек становится возбужденным и эмоциональным. Нарушаются рефлексы, координация движений, связная речь. От двух до трех промилле - люди теряют сознание, случаются провалы в памяти. Люди перестают адекватно воспринимать действительность. 4-5 промилле - это полная потеря контроля за поведением, потеря сознания и возможность смерти. У человека теряется чувство равновесия, нарушается ритм дыхания и сердцебиения. Более пяти промилле в крови - это высокий риск общего отравления организма и смерти.