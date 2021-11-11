ДТП на "зебре" в Харькове: у подростков сотрясение мозга и ушибы

ДТП в Харькове - состояние подростков

Состояние подростков, которые сегодня пострадали в результате аварии в Харькове на проспекте Науки, медики оценивают как средней тяжести.

У них зафиксированы сотрясение мозга и ушибы, сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

Оба подростка госпитализированы в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи имени профессора О. И. Мещанинова.

По словам главврача больницы Андрея Соцкого, состояние пострадавших подростков средней тяжести, стабильное. У них диагностировали сотрясение мозга и ушибы мягких тканей. Девочке зашили рану головы.

ДТП в Харькове 11 ноября

В Харькова внедорожник Toyota Land Cruiser въехал в группу людей на пешеходном переходе. Видео инцидента 11 ноября появилось в местных Telegram-каналах.

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На отснятом очевидцами ролике видно, как автомобиль, не реагируя на красный сигнал светофора, протаранил пешеходов на "зебре" и протащил человека на колесе не менее 10 метров.

Происшествие произошло вечером, 11 ноября, на проспекте Науки в районе перекрестка с улицей Тобольской.

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