Дрон камикадзе: характеристики, в чем опасность и как защититься

Дрон камикадзе Шахид - как работает и что делать при взрыве.
Дрон-камикадзе (барражирующий боеприпас) – это перспективный вид вооружения, применяемый многими сторонами практически во всех вооруженных конфликтах.
О перспективах применения в войнах БПЛА начали задумываться еще в 70-х года прошлого века. Идея понятна – сократить до минимума участие человека в прямых боестолкновениях и как следствие сберечь большее число жизней.
Что делают дроны камикадзе
Принцип действия практически всех дронов-камикадзе прост – в беспилотный летательный аппарат (разного типа, размера и характеристик) интегрируется боевая часть, который затем доставляется к объекту, на который производится атака.
Все зависит от того, насколько дрон-камикадзе способен преодолевать большие расстояния, а также какую массу боевой части он способен на себе нести. Также важными являются характеристики целеуказания и точности наведения. Разработчики также стараются защитить боевые дроны от воздействия средств радиоэлектронной борьбы противника.
Современные дроны-камикадзе способны практически незамеченными проходить сквозь средства ПВО и оставаться "невидимыми" для противника почти до самого момента поражения цели. Кроме того, передовые технологии и системы искусственного интеллекта позволяют дронам-камикадзе самостоятельно находить и уничтожать заранее определенные цели.
Дрон камикадзе характеристики
Иранский дрон-камикадзе Shahed 136 активно применяется российскими оккупантами в Украине. За последнее время эти БПЛА стали причиной гибели невинных украинцев и разрушения жилых домов. Часто дрон Шахид называют "летающий мопед" из-за того, что их двигатели в полете издают пронзительный звук, похожий на работу бензопилы или мопеда.
Конструкторы Shahed 136 стремились удешевить его производство, поэтому материалы выбирали самые простые. Используется при производстве гетинакса, а толкающий винт клепают из обычного дерева.
Принцип действия Shahed 136:
- аэродинамическая схема БПЛА представлена в виде "летающего крыла";
- конструкция обеспечивает низкое сопротивление и увеличивает дальность полета;
- цели заранее программируются операторами на земле перед запуском;
- дрон-камикадзе не способен поражать движущиеся объекты;
- БПЛА запускают только в сторону больших немобильных целей.
Комплектация Shahed 136:
- встроенный радар;
- двухцилиндровый карбюраторный двигатель;
- боевая часть несет 30-40 кг взрывчатки.
Характеристики Shahed 136:
- максимальная дальность полета дрона – 1 600 километров;
- потолок полета – до 5 километров;
- крейсерская скорость – 180 км/ч.
Дрон камикадзе цена
Одним из главных достоинств иранского дрона-"мопеда" является его сравнительно низкая цена за единицу, чем крылатые ракеты. Стоимость одного Shahed 136 колеблется от 30 до 50 тысяч долларов за штуку. Экономическая выгода для страны-террориста очевидна, ведь, например, российская крылатая ракета Калибр, которая летит на 2,5 тысячи километров, стоит $5-6 млн за единицу.
Дрон камикадзе что делать при взрыве
Отличительной характеристикой работы дрона-камикадзе Shahed 136 является громкий звук работы его двигателя, похожего на пролет мопеда в небе. Несмотря на то, что БПЛА сбивается даже стрелковым оружием с земли, не пытайтесь делать этого самостоятельно. Правоохранители говорят, что риски при этом остаются высокими.
Порядок действий:
- оцените обстановку вокруг себя;
- отойдите от административных зданий и стратегических и военных объектов (которые могут стать целью дронов-камикадзе);
- постарайтесь переждать угрозу в укрытии;
- по возможности предупредите окружающих и помогите им найти убежище.
Сколько Притула собрал на дроны
Уже собрано за сутки 352 миллиона гривен, которые частично пойдут на закупку дронов-камикадзе для наших военных. Об этом украинский шоумен Сергей Притула сказал в эфире всеукраинского телемарафона. Он отметил, что сбор средств держал одни сутки.
"Мы в 12 часов зафиксировали 352 миллиона собранных средств. Это феноменальный результат, потому что мы не ожидали собрать столько", - отметил он.
При этом рассказал, что планировалось закупить закупить – 50 дронов-камикадзе и наземные станции управления ими и это "должно было обойтись в пределах 100 миллионов гривен".
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