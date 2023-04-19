Драгоценная вещь: зачем люди тоннами собирают пластиковые крышки от бутылок и используют повторно

Куда повторно применить пластиковые крышки от бутылок и что с ними можно делать.

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Куда повторно использовать крышки от пластиковых бутылок / ua.depositphotos.com

Пластиковые бутылки есть в каждом доме. Многие привыкли их сразу выбрасывать, но никто не задумывался, зачем крышки от бутылок оставляют некоторые хозяйки.

Уникальные пластиковые крышки люди собирают тоннами и считают их "драгоценными".

Главред сегодня расскажет, куда применить пластиковые крышки от бутылки, которые мы несем на помойку.

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Почему пластиковые крышки от бутылки не выбрасывают

Совсем скоро тепло и многие дачники уже готовятся к летнему сезону. Пластиковые крышки для хозяек настоящая находка.

Такие драгоценные крышки вполне полезный материал для применения на даче и в огороде, и здорово помогают.

Куда применяют крышки от бутылок

Сезон посадки рассады уже активно идет, а такие пластиковые крышки - уникальный помощник. Всегда семена, перед посевом, замачивают и обрабатывают.

Для обработки семян подходят именно пластиковые крышки от бутылок.

Бирки для рассады

Крышки от бутылок также прекрасно используют для рассады. Ими можно отделить нужные черенки, ведь крышки имеют разную цветовую гамму.

Пластиковые крышки на кухне

На кухне в любом доме не всегда можно найти мерный стакан. На помощь подойдет обычная пластиковая крышка. Она прекрасно поможет для дозировки ваших продуктов, но речь идет о небольших объемах.

Крышка от стандартной бутылки размером 1,5 лита примерно - 6-7 мл. Пластиковая крышка от большой буньки 5 литров примерно - 22-25 мл.

Куда повторно использовать пластиковые крышки

Корзинка из пластиковых крышек / скриншот youtube

Что сделать из пластиковых крышек / скриншот youtube

Пластиковая крышка драгоценность / скриншот youtube

Также из пластиковых крышек делают уникальные поделки. Из пластиковых крышек можно сделать:

тропинку на даче,

коврик,

детские поделки,

кашпо,

корзинку,

ведро,

лейку,

подставку под свечку и телефон.

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