Дождь из монет и купюр: топ-7 мужских имен, которые притягивают деньги

Есть определенное количество имен, к обладателям которых деньги, кажется, так и липнут сами. Главред собрал небольшую подборку по этому поводу.
Мужские имена, которые притягивают деньги
Их не так много, но все же насчитывается некоторое количество.
Виктор
Виктор ‒ недаром это имя происходит от латинского слова Victoria. Таки парни всегда быстро продвигаются по жизни. Равно как и по карьерной лестнице. Соответственно, Викторы крепки духом телом, имеют властный характер ‒ вот потому-то их и любят деньги.
Роман
Романы, как правило, личности талантливые и многосторонние. Именно талант и любознательность помогают Романам успешно задумывать и развивать свое дело. А за деньгами дело обычно не стает ‒ и они льнут к Романам.
Владимир
У Володь обычно очень позитивная энергетика. Они идут по жизни, смеясь, и любят преодолевать трудности. Легкий характер помогает этим людям легко входить в доверие к другим людям ‒ в том числе и заводить полезные знакомства. Потому-то Владимиры обычно и легко богатеют.
Борис
Аналитический ум у Борь просто создан для того, чтобы заниматься деньгами. Из Борисов обычно получаются хорошие финансисты или даже банкиры. Даже в самой сложной ситуации они придумывают, как можно приумножить свой доход ‒ с грамотным, конечно, распределением денег.
Кирилл
Кириллы никогда не бросают ни слов на ветер, ни денег. И обычно тщательно просчитывают все риски ‒ будь-то запуская бизнесы либо вкладывая деньги в уже существующие. У них всегда есть план. И они так и добиваются успеха ‒ добиваясь его выполнения.
Алексей
Алексеи всегда отличаются старательностью и исполнительностью. Они всегда пунктуальны и терпеливы ‒ всегда ставят перед собой важную цель. А потом из кожи вон лезут, чтобы ее добиться. Алексеи стараются достичь справедливости и совершенства во всем. Потому-то деньги и легко идут им в руки.
Константин
Имя "Константин" переводится как "постоянный", это точно характеризует людей, которые носят это имя. Именно решительность и непоколебимость помогают Константинам получать прибыль ‒ со всего, что они делают.
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