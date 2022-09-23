Дождь из монет и купюр: топ-7 мужских имен, которые притягивают деньги

Мужские имена, которые притягивают деньги

Их не так много, но все же насчитывается некоторое количество.

Виктор

Виктор ‒ недаром это имя происходит от латинского слова Victoria. Таки парни всегда быстро продвигаются по жизни. Равно как и по карьерной лестнице. Соответственно, Викторы крепки духом телом, имеют властный характер ‒ вот потому-то их и любят деньги.

Роман

Романы, как правило, личности талантливые и многосторонние. Именно талант и любознательность помогают Романам успешно задумывать и развивать свое дело. А за деньгами дело обычно не стает ‒ и они льнут к Романам.

Владимир

У Володь обычно очень позитивная энергетика. Они идут по жизни, смеясь, и любят преодолевать трудности. Легкий характер помогает этим людям легко входить в доверие к другим людям ‒ в том числе и заводить полезные знакомства. Потому-то Владимиры обычно и легко богатеют.

Борис

Аналитический ум у Борь просто создан для того, чтобы заниматься деньгами. Из Борисов обычно получаются хорошие финансисты или даже банкиры. Даже в самой сложной ситуации они придумывают, как можно приумножить свой доход ‒ с грамотным, конечно, распределением денег.

Кирилл

Кириллы никогда не бросают ни слов на ветер, ни денег. И обычно тщательно просчитывают все риски ‒ будь-то запуская бизнесы либо вкладывая деньги в уже существующие. У них всегда есть план. И они так и добиваются успеха ‒ добиваясь его выполнения.

Алексей

Алексеи всегда отличаются старательностью и исполнительностью. Они всегда пунктуальны и терпеливы ‒ всегда ставят перед собой важную цель. А потом из кожи вон лезут, чтобы ее добиться. Алексеи стараются достичь справедливости и совершенства во всем. Потому-то деньги и легко идут им в руки.

Константин

Имя "Константин" переводится как "постоянный", это точно характеризует людей, которые носят это имя. Именно решительность и непоколебимость помогают Константинам получать прибыль ‒ со всего, что они делают.

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