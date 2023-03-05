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Доводят до белого каления: что никогда нельзя говорить мужчине

5 марта 2023, 15:22
Какие слова нельзя говорить мужчине - вопрос насущный. Вот некоторые фразы, которые выводят их из себя.
пара, отношения
Некоторые фразы сильно бесят мужчин/ pixabay

Есть несколько фраз, сказанных женщиной, которые буквально доводят мужчи до белого каления. Дамы, пожалуйста, не говорите эти пять вещей и проявите немного милосердия к мужчине, который вас любит.

1. "Ты злишься?"

Например, он ведет машину и разговор затихает, пока его мысли заняты своими обычными, приземленными делами. Через минуту милая барышня рядом с ним спрашивает: "Ты сошел с ума?". Он немного застигнут врасплох, потому что не было причин для гнева или каких-либо признаков недовольства.

- "Что?"

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- "Ты больше не разговариваешь со мной. Ты на меня злишься?"

- "Ну, я не был зол, но теперь уже я немного злюсь".

В такие моменты мужчине кажется, что вы требуете постоянного внимания, которого вы, несомненно, заслуживаете. Но как насчет того, чтобы просто поддержать разговор, а не злить его фразами, которые его раздражают?

2. "Ты думаешь, она красивее меня?"

Очевидно, вы думаете, что девушка, которая только что прошла мимо в обтягивающем мини, выглядит довольно сексуально, и по какой-то причине это заставляет вас чувствовать себя неуверенно. Но помните, он с вами.

Все возможности, которые крутились в его голове за несколько дней до этой даты, касаются вас. Вы же не на самом деле просите правды, не так ли? Что вы хотите, чтобы он сказал? Таким образом, вы заставляете его врать и лукавить.

Наверняка, он уже говорил вам, как потрясающе вы выглядите, как его глаза восхищались каждым сантиметром вашего тела. Вам не нужно спрашивать об этом.

3. "Все в порядке"

Он чувствует, что что-то изменилось. Вы не смотрите ему в глаза. Вы отвечаете одним словом на все, что он говорит. Ваша волшебная улыбка и кипучая энергия больше не бросается в глаза. Поэтому он спрашивает, что не так. А вы отвечаете: "Ничего. Все в порядке".

У мужчин может быть не самая чувствительная антенна, когда дело доходит до улавливания эмоций и сигналов, но они знают, когда что-то идет не так и хотят знать, почему.

4. "Мой бывший делал это лучше"

Ваш бывший очень хороший парень, но мужчины его ненавидят. Мужчина не говорит ничего плохого о нем, но на самом деле он ненавидит в нем все. Его голова взрывается при мысли о нем. Его тошнит при виде его, и он немного умирает каждый раз, когда вы упоминаете имя бывшего. В конце концов, он целовал и прикасался к вам и видел вас голой.

Поэтому эту фразу лучше никогда не произносить. По крайней мере вслух.

5. "Это просто футбольный матч"

Прошу прощения? Просто футбольный матч? Футбольный матч - это почти свадебное платье, которое вы выберете для своей свадьбы. Спорт намного больше, чем игра. Он так сближает мужчин. Он представляют дух товарищества, который делает всех их братьями.

Мужчина может пропустить игру из-за чего-то важного, но не из-за покупок или какого-нибудь девчачьего фильма. Чтобы не отставать от сезона, им нужно видеть каждую игру.

Если вы следите за сериалами или реалити-шоу, вы должны понять. Каждую неделю есть триумфы, травмы и последствия, которые формируют общую картину плей-офф. Мужчины из кожи вон лезут, чтобы мириться со многими "девчачьими штучками", которые кажутся им тривиальными. Пожалуйста, не умаляйте их спортивные приключения на поле или по телевизору.

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