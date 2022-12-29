Опытные хозяйки протирают унитаз и раковину подсолнечным маслом: для чего они это делают

Главред рассказывает, для чего нужно протирать сантехнические изделия подсолнечным маслом и какой эффект это приносит

Зачем протирать унитаз подсолнечным маслом / ua.depositphotos.com

Все привыкли, что подсолнечное масло является незаменимым помощником во время приготовления блюд. Однако опытные хозяйки активно используют его еще и в быту. В частности, подсолнечным маслом протирают унитаз, раковину или ванну. Главред рассказывает, для чего нужно протирать сантехнические изделия подсолнечным маслом и какой эффект это приносит.

На первый взгляд может показаться, что протирать унитаз подсолнечным маслом – плохая идея, ведь он станет грязным, липким и скользким. Однако у подсолнечного масла есть такие свойства, которые наоборот помогают поддерживать сантехнические изделия в чистоте.

Этим методом активно пользуются опытные хозяйки, ведь, согласитесь, в выходные хочется отдохнуть, а не заниматься уборкой. Именно подсолнечное масло помогает облегчить жизнь и сэкономить время.

Невероятно, но, если раз в 2 недели протирать унитаз, раковину и ванну подсолнечным маслом, то оно поможет предотвратить появление известкового налета, а также будет поддерживать сантехнику в чистоте. Все дело в том, что масло образует на сантехнике невидимую пленку, которая отталкивает с поверхности жидкости и предотвращает скопление грязи.

Заметьте, что перед тем как натирать сантехнику маслом, ее нужно тщательно вычистить от грязи. Когда дело сделано, надо налить несколько капель на ватный диск (тут важно не переборщить!) и тщательно протереть все изделия. После этого нужно снова протереть сантехнику сухой (не синтетической) тканью, убрав остатки масла. Теперь ваш унитаз, ванна и раковина сияют и сверкают, словно новые.

Кстати, для натирания можно использовать не только подсолнечное масло, но и разнообразные косметические масла, которые еще и наполнят вашу ванную комнату приятным ароматом. Лучшим вариантом будет масло лаванды, кокоса, можжевельника, жасмина или апельсина.

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