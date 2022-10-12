Опытные хозяйки моют посуду кетчупом: результат приятно удивит

Как вымыть посуду кетчупом / фото ua.depositphotos.com

Опытные хозяйки знают, что делать, если закончилось средство для мытья посуды. Они не бегут сразу к соде и не пытаются все отдирать обычной водой.

Оказывается, быстро очистить посуду может обычный соус, который к тому же невероятно популярен и продается в каждом продуктовом магазине. Его можно найти даже в маленьких ларьках.

Этим соусом является кетчуп. Он невероятно качественно может отчистить всю посуду, сделанную из меди.

Как отмыть посуду кетчупом

Медное изделие следует смазать кетчупом и оставить на поверхности всего на несколько минут. После этого посуду следует вымыть под теплой или даже горячей водой.

Уже чистое изделие следует насухо вытереть чистым полотенцем, можно использовать бумажные салфетки. Посуда будет выглядеть так, словно ее только приобрели в магазине, она будет блестеть.

Важно! Этим способом следует пользоваться лишь для мытья медной посуды. Если попробовать вымыть кетчупом обычные тарелки, то на них может появиться дополнительное загрязнение.

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