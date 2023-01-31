Достигают фантастических высот в жизни: люди с какими именами обречены на сногсшибательный успех

Главред узнал, какие имена помогают своим владельцам достичь невероятного успеха в жизни.

Какие имена носят успешные люди? / ua.depositphotos.com

Имя, которое дают нам родители, наделяет нас определенным набором качеств. Кто-то – строит крепкую семью, кто-то – всю жизнь испытывает трудности, а кто-то наоборот – достигает безумного успеха. Оказывается, что первоначальное значение имени очень сильно влияет на нашу судьбу. Главред узнал, какие имена помогают своим владельцам достичь невероятного успеха в жизни.

Ставит перед собой смелые цели

Обладатель этого имени привык побеждать по жизни, ведь его имя так и переводится с латинского – "победитель". Упрямый и уверенный в себе Виктор всегда ставит перед собой смелые цели и упорно добивается их. Владелец этого имени привык проявлять свои лидерские качества, а потому успех за ним ходит по пятам.

Будет идти напролом к успеху

Обладательница этого имени не терпит неудач, а потому приложит максимум усилий, чтобы добиться успеха. Недаром имя Виктория в переводе с латинского означает "победа". Эта женщина не будет ждать счастливого стечения обстоятельств, которое изменит всю ее жизнь. Она будет идти напролом сквозь тернии и рано или поздно доберется до звезд.

Привык всего достигать сам

Следующее имя также в переводе с греческого означает "победитель" и полностью оправдывает своего владельца. Честный и прямолинейный Никита привык всего достигать сам. Этот мужчина никогда не опускает руки, что бы ни случилось в его жизни. Именно поэтому судьба щедро награждает его невероятным успехом в зрелом возрасте.

Прочный внутренний стержень

Сразу две владелицы победных имен могут сорвать большой куш в жизни. Вероника и Ника имеют прочный внутренний стержень, который помогает им достичь фантастического успеха. Имя Вероника в переводе с греческого означает "победоносная", а Ника – "победа". Эти женщины всегда активны и энергичны, а потому имеют огромные достижения по жизни.

Истинный трудоголик

Инициативный и жизнерадостный обладатель этого имени способен достичь невероятного успеха в любой сфере. Недаром имя Николай в переводе с греческого означает "победитель народов". Этого мужчину можно назвать настоящим трудоголиком, ведь он готов работать день и ночь, чтобы только стать успешным и финансово независимым.

Может покорить мир

Уверенный в себе обладатель этого имени знает, чего хочет от жизни, а потому достигает этого любой ценой. Имя Владимир в переводе означает "владеющий миром". Этот человек действительно может покорить мир, ведь когда находит дело всей своей жизни, то добросовестно работает и совершенствуется. В конце концов, к нему приходит долгожданный успех.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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